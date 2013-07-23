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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1160 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1160 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 515693 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 496,810 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8141 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10742 والحالات الحرجة 1383 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1160 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 515693 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 496,810 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8141 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10742 والحالات الحرجة 1383 حالة.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
03:40 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
03:52 PM

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1160 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,476

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 515693 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 496,810 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8141 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10742 والحالات الحرجة 1383 حالة.

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