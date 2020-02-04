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وفاة نجمة السينما المصرية نادية لطفي

عن 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

أعلن اليوم عن وفاة النجمة المصرية المعروفة نادية لطفي، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.


ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد كانت نادية لطفي، وهي إحدى أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية، قد دخلت في غيبوبة الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة.

وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق"، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.

وكانت نادية لطفي قد احتفلت بعيد ميلادها في 3 يناير الحالي، وظهرت قبل أيام من وفاتها في مقطع مصور نعت فيه النجمة الراحلة ماجدة الصباحى، التى وافتها المنية في وقت سابق.

وأعربت نادية لطفي وقتها، عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي، معربة عن صدمتها الكبيرة من الخبر المؤلم.

نادية لطفي

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وفاة نجمة السينما المصرية نادية لطفي
سبق

أعلن اليوم عن وفاة النجمة المصرية المعروفة نادية لطفي، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.


ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد كانت نادية لطفي، وهي إحدى أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية، قد دخلت في غيبوبة الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة.

وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق"، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.

وكانت نادية لطفي قد احتفلت بعيد ميلادها في 3 يناير الحالي، وظهرت قبل أيام من وفاتها في مقطع مصور نعت فيه النجمة الراحلة ماجدة الصباحى، التى وافتها المنية في وقت سابق.

وأعربت نادية لطفي وقتها، عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي، معربة عن صدمتها الكبيرة من الخبر المؤلم.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
02:32 PM

وفاة نجمة السينما المصرية نادية لطفي

عن 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن اليوم عن وفاة النجمة المصرية المعروفة نادية لطفي، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.


ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد كانت نادية لطفي، وهي إحدى أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية، قد دخلت في غيبوبة الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة.

وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق"، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.

وكانت نادية لطفي قد احتفلت بعيد ميلادها في 3 يناير الحالي، وظهرت قبل أيام من وفاتها في مقطع مصور نعت فيه النجمة الراحلة ماجدة الصباحى، التى وافتها المنية في وقت سابق.

وأعربت نادية لطفي وقتها، عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي، معربة عن صدمتها الكبيرة من الخبر المؤلم.

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