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السعودية تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة

"الإبراهيم": سنستعرض التقدم في تحقيق أهداف التنمية وعلاقته برؤية 2030

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 شوال 1439 هـ إلى 6 ذي القعدة 1439 هـ الموافق 9 إلى 19 يوليو 2018 م في مدينة نيويورك.

وتترأس وزارة الاقتصاد والتخطيط وفد المملكة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى عددٍ من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وحول مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الحدث قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم : "نتطلع للمشاركة الفاعلة بتقديم الاستعراض الطوعي الأول للمملكة حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن رؤية 2030 وبرامجها المختلفة تتواءم إلى حد كبير مع أهداف التنمية المستدامة، ونحن نتقدم بشكل منهجي نحو تحقيقها بالتعاون مع المجتمع الدولي".

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلاً دوليًا يُعقد بشكل سنوي لمشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويغطي المنتدى هذا العام موضوع "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة ويركز على 6 من أهداف التنمية المستدامة وهي:

• ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

• ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

• جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

• ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

• حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

• تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

يُذكر أن أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفًا تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حقوق الأجيال القادمة، وتلتزم دول العالم بتحقيقها بحلول عام 2030 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة
سبق

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 شوال 1439 هـ إلى 6 ذي القعدة 1439 هـ الموافق 9 إلى 19 يوليو 2018 م في مدينة نيويورك.

وتترأس وزارة الاقتصاد والتخطيط وفد المملكة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى عددٍ من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وحول مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الحدث قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم : "نتطلع للمشاركة الفاعلة بتقديم الاستعراض الطوعي الأول للمملكة حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن رؤية 2030 وبرامجها المختلفة تتواءم إلى حد كبير مع أهداف التنمية المستدامة، ونحن نتقدم بشكل منهجي نحو تحقيقها بالتعاون مع المجتمع الدولي".

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلاً دوليًا يُعقد بشكل سنوي لمشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويغطي المنتدى هذا العام موضوع "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة ويركز على 6 من أهداف التنمية المستدامة وهي:

• ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

• ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

• جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

• ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

• حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

• تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

يُذكر أن أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفًا تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حقوق الأجيال القادمة، وتلتزم دول العالم بتحقيقها بحلول عام 2030 .

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:46 PM

السعودية تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة

"الإبراهيم": سنستعرض التقدم في تحقيق أهداف التنمية وعلاقته برؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 شوال 1439 هـ إلى 6 ذي القعدة 1439 هـ الموافق 9 إلى 19 يوليو 2018 م في مدينة نيويورك.

وتترأس وزارة الاقتصاد والتخطيط وفد المملكة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى عددٍ من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وحول مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الحدث قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم : "نتطلع للمشاركة الفاعلة بتقديم الاستعراض الطوعي الأول للمملكة حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن رؤية 2030 وبرامجها المختلفة تتواءم إلى حد كبير مع أهداف التنمية المستدامة، ونحن نتقدم بشكل منهجي نحو تحقيقها بالتعاون مع المجتمع الدولي".

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلاً دوليًا يُعقد بشكل سنوي لمشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويغطي المنتدى هذا العام موضوع "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة ويركز على 6 من أهداف التنمية المستدامة وهي:

• ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

• ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

• جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

• ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

• حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

• تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

يُذكر أن أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفًا تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حقوق الأجيال القادمة، وتلتزم دول العالم بتحقيقها بحلول عام 2030 .

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