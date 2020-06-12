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وزير الخارجية: السعودية في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له

خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5 اليوم، الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وشركاء دوليين آخرين.

ولفت وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه؛ كونه يسلط الضوء على جزء مهم من العالم، لا يزال مستهدَفًا بآفة الإرهاب والجماعات الإرهابية، التي تعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليَّين.

وذكر أن السعودية جاءت في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له، موضحًا أن السعودية تؤمن بأهمية تبني نهج شامل في إطار الشرعية الدولية، يكفل القضاء على الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء، ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي هذا الصدد بيّن أن السعودية أسهمت بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يقدم دعمًا مهمًّا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك منطقة الساحل.

وأكد أنه استنادًا إلى علاقات السعودية التاريخية مع أعضاء تحالف دول الساحل، وإيمانًا بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، تقوم السعودية بتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للإرهاب ومكافحته مع أعضائه، كما تحرص على تقديم الدعم والمساندة التقنية لمنطقة دول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله. مشددًا سموه على أن السعودية لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: السعودية في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له
سبق

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5 اليوم، الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وشركاء دوليين آخرين.

ولفت وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه؛ كونه يسلط الضوء على جزء مهم من العالم، لا يزال مستهدَفًا بآفة الإرهاب والجماعات الإرهابية، التي تعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليَّين.

وذكر أن السعودية جاءت في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له، موضحًا أن السعودية تؤمن بأهمية تبني نهج شامل في إطار الشرعية الدولية، يكفل القضاء على الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء، ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي هذا الصدد بيّن أن السعودية أسهمت بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يقدم دعمًا مهمًّا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك منطقة الساحل.

وأكد أنه استنادًا إلى علاقات السعودية التاريخية مع أعضاء تحالف دول الساحل، وإيمانًا بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، تقوم السعودية بتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للإرهاب ومكافحته مع أعضائه، كما تحرص على تقديم الدعم والمساندة التقنية لمنطقة دول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله. مشددًا سموه على أن السعودية لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
09:02 PM

وزير الخارجية: السعودية في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له

خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5 اليوم، الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وشركاء دوليين آخرين.

ولفت وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه؛ كونه يسلط الضوء على جزء مهم من العالم، لا يزال مستهدَفًا بآفة الإرهاب والجماعات الإرهابية، التي تعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليَّين.

وذكر أن السعودية جاءت في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له، موضحًا أن السعودية تؤمن بأهمية تبني نهج شامل في إطار الشرعية الدولية، يكفل القضاء على الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء، ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي هذا الصدد بيّن أن السعودية أسهمت بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يقدم دعمًا مهمًّا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك منطقة الساحل.

وأكد أنه استنادًا إلى علاقات السعودية التاريخية مع أعضاء تحالف دول الساحل، وإيمانًا بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، تقوم السعودية بتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للإرهاب ومكافحته مع أعضائه، كما تحرص على تقديم الدعم والمساندة التقنية لمنطقة دول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله. مشددًا سموه على أن السعودية لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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