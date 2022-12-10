القبض على 160 مخالفاً في حملة "وطن بلا مخالف" بعفيف

بعضهم يعمل عند غير كفيله والآخرون بإقامات منتهية

أسفرت الحملة الأمنية المشتركة المستمرة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل في محافظة عفيف، عن القبض حتى أمس على ١٦٢ مخالفاً خلال الجولات الميدانية للحملة منذ انطلاقتها قبل أسابيع.

وتنوعت المخالفات المضبوطة في حملة "وطن بلا مخالف" بين انتهاء تاريخ الإقامات، والعمل عند غير الكفيل، وجرى إيقافهم جميعاً وإحالتهم لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.