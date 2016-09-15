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تفاعلاً مع "سبق".. بلدية الليث توضح جديد مشروع صيانة حديقة "الكوشان"

أكد أن ترسية مشروع صيانتها تحت الإجراء والتنفيذ خلال شهرين

كشف مساعد رئيس بلدية محافظة الليث، مدير الاستثمار والعلاقات العامة، بندر خاشقجي، عن أن مشروع صيانة حديقة "الكوشان" بالمحافظة تحت إجراءات الترسية حاليًا، على إحدى مؤسسات المقاولات الوطنية.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" عقب مناشدة الأهالي في خبر تحت عنوان: "أهالي الليث يناشدون رئيس البلدية الجديد إعادة تأهيل حديقة الكوشان"، التي لا تزال تعاني الإهمال ونفور المتنزهين منها؛ بسبب انتشار المخلفات وتضررها من السيل الذي اجتاح عددًا من أحياء المحافظة في منتصف شهر ربيع الأول من العام الماضي، دون أن تتدخل الجهات المختصة وعلى رأسها البلدية في إعادة ترميمها وتأهيلها أمام الزوار.

وقال "خاشقجي": إنه "إشارة إلى ما ورد بصحيفتكم بشأن إعادة تأهيل حديقة الكوشان، تود البلدية إحاطتكم بأنه قد تم طرح مشروع صيانة حديقة الكوشان قبل أسبوعين، وهو تحت إجراءات الترسية حاليًا على إحدى مؤسسات المقاولات الوطنية".

وأضاف: أن "مدة عقد تنفيذ المشروع ستكون شهرين ابتداءً من تاريخ بداية العقد".

أهالي "الليث" يناشدون رئيس البلدية الجديد إعادة تأهيل حديقة "الكوشان"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. بلدية الليث توضح جديد مشروع صيانة حديقة "الكوشان"
سبق

كشف مساعد رئيس بلدية محافظة الليث، مدير الاستثمار والعلاقات العامة، بندر خاشقجي، عن أن مشروع صيانة حديقة "الكوشان" بالمحافظة تحت إجراءات الترسية حاليًا، على إحدى مؤسسات المقاولات الوطنية.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" عقب مناشدة الأهالي في خبر تحت عنوان: "أهالي الليث يناشدون رئيس البلدية الجديد إعادة تأهيل حديقة الكوشان"، التي لا تزال تعاني الإهمال ونفور المتنزهين منها؛ بسبب انتشار المخلفات وتضررها من السيل الذي اجتاح عددًا من أحياء المحافظة في منتصف شهر ربيع الأول من العام الماضي، دون أن تتدخل الجهات المختصة وعلى رأسها البلدية في إعادة ترميمها وتأهيلها أمام الزوار.

وقال "خاشقجي": إنه "إشارة إلى ما ورد بصحيفتكم بشأن إعادة تأهيل حديقة الكوشان، تود البلدية إحاطتكم بأنه قد تم طرح مشروع صيانة حديقة الكوشان قبل أسبوعين، وهو تحت إجراءات الترسية حاليًا على إحدى مؤسسات المقاولات الوطنية".

وأضاف: أن "مدة عقد تنفيذ المشروع ستكون شهرين ابتداءً من تاريخ بداية العقد".

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
08:38 PM

تفاعلاً مع "سبق".. بلدية الليث توضح جديد مشروع صيانة حديقة "الكوشان"

أكد أن ترسية مشروع صيانتها تحت الإجراء والتنفيذ خلال شهرين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,097

كشف مساعد رئيس بلدية محافظة الليث، مدير الاستثمار والعلاقات العامة، بندر خاشقجي، عن أن مشروع صيانة حديقة "الكوشان" بالمحافظة تحت إجراءات الترسية حاليًا، على إحدى مؤسسات المقاولات الوطنية.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" عقب مناشدة الأهالي في خبر تحت عنوان: "أهالي الليث يناشدون رئيس البلدية الجديد إعادة تأهيل حديقة الكوشان"، التي لا تزال تعاني الإهمال ونفور المتنزهين منها؛ بسبب انتشار المخلفات وتضررها من السيل الذي اجتاح عددًا من أحياء المحافظة في منتصف شهر ربيع الأول من العام الماضي، دون أن تتدخل الجهات المختصة وعلى رأسها البلدية في إعادة ترميمها وتأهيلها أمام الزوار.

وقال "خاشقجي": إنه "إشارة إلى ما ورد بصحيفتكم بشأن إعادة تأهيل حديقة الكوشان، تود البلدية إحاطتكم بأنه قد تم طرح مشروع صيانة حديقة الكوشان قبل أسبوعين، وهو تحت إجراءات الترسية حاليًا على إحدى مؤسسات المقاولات الوطنية".

وأضاف: أن "مدة عقد تنفيذ المشروع ستكون شهرين ابتداءً من تاريخ بداية العقد".

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