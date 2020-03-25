النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات للوقاية من "كورونا"

شدد على ضرورة متابعة التطبيق الكامل لأعمال النظافة والتعقيم

استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وشدد في بداية الاجتماع المرئي، الذي عقده مع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على ضرورة متابعة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية في الأسواق والأماكن العامة، ومراقبة المواقع التي يرتادها الناس في الأوقات المسموح فيها للتجول وتكثيف عملية النظافة والتعقيم، وإلزام المحالّ بتوفير المعقمات واتباع الإجراءات الخاصة بذلك دون تهاون مع الجميع.

وأكد أمير الجوف ضرورة تنظيم عملية التسوق لدى السوبر ماركت والتحكم بأعداد المتسوقين، ووضع مسافات متباعدة مع التأكيد على الالتزام بها، خاصة في أوقات الذروة، وزيادة الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعرب عن شكره لمنسوبي أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة وما يبذلونه من جهود ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة الجميع.

فيروس كورونا الجديد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات للوقاية من "كورونا"
سبق

استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وشدد في بداية الاجتماع المرئي، الذي عقده مع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على ضرورة متابعة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية في الأسواق والأماكن العامة، ومراقبة المواقع التي يرتادها الناس في الأوقات المسموح فيها للتجول وتكثيف عملية النظافة والتعقيم، وإلزام المحالّ بتوفير المعقمات واتباع الإجراءات الخاصة بذلك دون تهاون مع الجميع.

وأكد أمير الجوف ضرورة تنظيم عملية التسوق لدى السوبر ماركت والتحكم بأعداد المتسوقين، ووضع مسافات متباعدة مع التأكيد على الالتزام بها، خاصة في أوقات الذروة، وزيادة الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعرب عن شكره لمنسوبي أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة وما يبذلونه من جهود ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة الجميع.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:31 PM

أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات للوقاية من "كورونا"

شدد على ضرورة متابعة التطبيق الكامل لأعمال النظافة والتعقيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
1,185

استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وشدد في بداية الاجتماع المرئي، الذي عقده مع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على ضرورة متابعة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية في الأسواق والأماكن العامة، ومراقبة المواقع التي يرتادها الناس في الأوقات المسموح فيها للتجول وتكثيف عملية النظافة والتعقيم، وإلزام المحالّ بتوفير المعقمات واتباع الإجراءات الخاصة بذلك دون تهاون مع الجميع.

وأكد أمير الجوف ضرورة تنظيم عملية التسوق لدى السوبر ماركت والتحكم بأعداد المتسوقين، ووضع مسافات متباعدة مع التأكيد على الالتزام بها، خاصة في أوقات الذروة، وزيادة الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعرب عن شكره لمنسوبي أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة وما يبذلونه من جهود ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,293
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,090
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,622

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة