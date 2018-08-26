النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 15 ألف شجرة.. كمثرى "الباين أبل" و"الكوميس" أبرز فواكه تبوك الصيفية

المنطقة تشهد تنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية فيها

تنفرد منطقة تبوك بتنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية التي أثمرت عن تنافسية بين مزارعي المنطقة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وأجودها.

وفي فصل الصيف تبرز فاكهة "الكمثرى" كواحدة من جملة الفواكه التي يتم استزراعها على نطاق واسع بالمنطقة تضم أكثر من 15 ألف شجرة كمثرى، بطاقة إنتاجية تفوق 750 طناً سنوياً، لصنفي "الكوميس"، و"الباين أبل"، وتصل ذرة الإنتاج فيهما خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويأتي هذا التنوع في الزراعة والإنتاج كمحصلة لتضافر الجهود بين المزارعين والجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه الذي يعمل بدوره على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم بطريق الزراعة والري المناسبة لاستزراع الكمثرى، وكيفية تسميدها.

ويتم العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لمزارع فاق عددها اليوم 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 15 ألف شجرة.. كمثرى "الباين أبل" و"الكوميس" أبرز فواكه تبوك الصيفية
سبق

تنفرد منطقة تبوك بتنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية التي أثمرت عن تنافسية بين مزارعي المنطقة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وأجودها.

وفي فصل الصيف تبرز فاكهة "الكمثرى" كواحدة من جملة الفواكه التي يتم استزراعها على نطاق واسع بالمنطقة تضم أكثر من 15 ألف شجرة كمثرى، بطاقة إنتاجية تفوق 750 طناً سنوياً، لصنفي "الكوميس"، و"الباين أبل"، وتصل ذرة الإنتاج فيهما خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويأتي هذا التنوع في الزراعة والإنتاج كمحصلة لتضافر الجهود بين المزارعين والجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه الذي يعمل بدوره على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم بطريق الزراعة والري المناسبة لاستزراع الكمثرى، وكيفية تسميدها.

ويتم العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لمزارع فاق عددها اليوم 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
02:19 PM

أكثر من 15 ألف شجرة.. كمثرى "الباين أبل" و"الكوميس" أبرز فواكه تبوك الصيفية

المنطقة تشهد تنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية فيها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
666

تنفرد منطقة تبوك بتنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية التي أثمرت عن تنافسية بين مزارعي المنطقة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وأجودها.

وفي فصل الصيف تبرز فاكهة "الكمثرى" كواحدة من جملة الفواكه التي يتم استزراعها على نطاق واسع بالمنطقة تضم أكثر من 15 ألف شجرة كمثرى، بطاقة إنتاجية تفوق 750 طناً سنوياً، لصنفي "الكوميس"، و"الباين أبل"، وتصل ذرة الإنتاج فيهما خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويأتي هذا التنوع في الزراعة والإنتاج كمحصلة لتضافر الجهود بين المزارعين والجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه الذي يعمل بدوره على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم بطريق الزراعة والري المناسبة لاستزراع الكمثرى، وكيفية تسميدها.

ويتم العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لمزارع فاق عددها اليوم 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,084
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,584

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة