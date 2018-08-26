أكثر من 15 ألف شجرة.. كمثرى "الباين أبل" و"الكوميس" أبرز فواكه تبوك الصيفية

المنطقة تشهد تنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية فيها

تنفرد منطقة تبوك بتنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية التي أثمرت عن تنافسية بين مزارعي المنطقة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وأجودها.

وفي فصل الصيف تبرز فاكهة "الكمثرى" كواحدة من جملة الفواكه التي يتم استزراعها على نطاق واسع بالمنطقة تضم أكثر من 15 ألف شجرة كمثرى، بطاقة إنتاجية تفوق 750 طناً سنوياً، لصنفي "الكوميس"، و"الباين أبل"، وتصل ذرة الإنتاج فيهما خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويأتي هذا التنوع في الزراعة والإنتاج كمحصلة لتضافر الجهود بين المزارعين والجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه الذي يعمل بدوره على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم بطريق الزراعة والري المناسبة لاستزراع الكمثرى، وكيفية تسميدها.

ويتم العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لمزارع فاق عددها اليوم 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.