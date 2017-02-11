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الدوادمي.. إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي بالمدارس بسبب "البرد"

حتى نهاية الأسبوع.. وبداية الحصة الأولى في الـ7:30 صباحًا

وجَّه عبدالله بن حمد السبيعي، مدير التعليم بمحافظة الدوادمي، بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تمرُّ بها المحافظة حتى نهاية الأسبوع.

وشددت إدارة التعليم على قادة وقائدات المدارس بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي، على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف في جميع مدارس المحافظة.

الدوادمي مدير تعليم الدوادمي عبدالله السبيعي إلغاء الاصطفاف الصباحي موجة البرد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدوادمي.. إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي بالمدارس بسبب "البرد"
سبق

وجَّه عبدالله بن حمد السبيعي، مدير التعليم بمحافظة الدوادمي، بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تمرُّ بها المحافظة حتى نهاية الأسبوع.

وشددت إدارة التعليم على قادة وقائدات المدارس بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي، على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف في جميع مدارس المحافظة.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
11:07 PM

الدوادمي.. إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي بالمدارس بسبب "البرد"

حتى نهاية الأسبوع.. وبداية الحصة الأولى في الـ7:30 صباحًا

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فهد الغبيوي - الدوادمي
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وجَّه عبدالله بن حمد السبيعي، مدير التعليم بمحافظة الدوادمي، بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تمرُّ بها المحافظة حتى نهاية الأسبوع.

وشددت إدارة التعليم على قادة وقائدات المدارس بإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي، على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف في جميع مدارس المحافظة.

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