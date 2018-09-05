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خدعة المقص.. فطنة مواطن تُحبط محاولة 3 جناة سرقةَ محلات سباكة بالأفلاج

الجهات الأمنية باشرت الموقع وتحفّظت على المتهمين.. أحدهم متهم قبل عام

نجحت فطنة مواطن في ضبط ثلاثة آسيويين اتهموا بامتهان سرقة محلات السباكة في الأفلاج.

وتفصيلاً، تفاجأ عامل بأحد محلات السباكة بدخول ثلاثة آسيويين يطلبون مقص قطع الأقفال الكبيرة؛ الأمر الذي حدا به إلى الاعتذار منهم، بعد أن أثار طلبهم الريبة والاستغرب عنده؛ فاتصل بكفيله؛ فتمت متابعتهم، وبعد توقفهم عند أحد المحلات وشراء مطلبهم منه (المقص)؛ قام المواطن بإيقاف مركبة خلف مركبتهم والتسكير عليهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي بدورها باشرت الموقع، وتحفظت على المتهمين؛ حيث كشفت التفاصيل الأولية أن منهم متهماً بسرقة أحد محلات السباكة بالأفلاج قبل عام، بعد أن قام خلالها بكسر أبواب المحل وسرقة مواد تُقَدر قيمتها بحوالى 85 ألف ريال.

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خدعة المقص.. فطنة مواطن تُحبط محاولة 3 جناة سرقةَ محلات سباكة بالأفلاج
سبق

نجحت فطنة مواطن في ضبط ثلاثة آسيويين اتهموا بامتهان سرقة محلات السباكة في الأفلاج.

وتفصيلاً، تفاجأ عامل بأحد محلات السباكة بدخول ثلاثة آسيويين يطلبون مقص قطع الأقفال الكبيرة؛ الأمر الذي حدا به إلى الاعتذار منهم، بعد أن أثار طلبهم الريبة والاستغرب عنده؛ فاتصل بكفيله؛ فتمت متابعتهم، وبعد توقفهم عند أحد المحلات وشراء مطلبهم منه (المقص)؛ قام المواطن بإيقاف مركبة خلف مركبتهم والتسكير عليهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي بدورها باشرت الموقع، وتحفظت على المتهمين؛ حيث كشفت التفاصيل الأولية أن منهم متهماً بسرقة أحد محلات السباكة بالأفلاج قبل عام، بعد أن قام خلالها بكسر أبواب المحل وسرقة مواد تُقَدر قيمتها بحوالى 85 ألف ريال.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
02:28 PM

خدعة المقص.. فطنة مواطن تُحبط محاولة 3 جناة سرقةَ محلات سباكة بالأفلاج

الجهات الأمنية باشرت الموقع وتحفّظت على المتهمين.. أحدهم متهم قبل عام

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
3,827

نجحت فطنة مواطن في ضبط ثلاثة آسيويين اتهموا بامتهان سرقة محلات السباكة في الأفلاج.

وتفصيلاً، تفاجأ عامل بأحد محلات السباكة بدخول ثلاثة آسيويين يطلبون مقص قطع الأقفال الكبيرة؛ الأمر الذي حدا به إلى الاعتذار منهم، بعد أن أثار طلبهم الريبة والاستغرب عنده؛ فاتصل بكفيله؛ فتمت متابعتهم، وبعد توقفهم عند أحد المحلات وشراء مطلبهم منه (المقص)؛ قام المواطن بإيقاف مركبة خلف مركبتهم والتسكير عليهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي بدورها باشرت الموقع، وتحفظت على المتهمين؛ حيث كشفت التفاصيل الأولية أن منهم متهماً بسرقة أحد محلات السباكة بالأفلاج قبل عام، بعد أن قام خلالها بكسر أبواب المحل وسرقة مواد تُقَدر قيمتها بحوالى 85 ألف ريال.

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