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الرئيس الأمريكي يؤكد مقتل خبير صنع القنابل في تنظيم القاعدة

العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة عام 2009

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان أوردته "رويترز" اليوم (الخميس)، أن خبير صنع القنابل في تنظيم القاعدة إبراهيم حسن العسيري قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

ومن المعتقد أن "العسيري" كان العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة متجهة للولايات المتحدة عام 2009.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا العام الماضي إنهم واثقون أن العسيري قتل لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظيم القاعدة مكافحة الإرهاب

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأمريكي يؤكد مقتل خبير صنع القنابل في تنظيم القاعدة
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان أوردته "رويترز" اليوم (الخميس)، أن خبير صنع القنابل في تنظيم القاعدة إبراهيم حسن العسيري قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

ومن المعتقد أن "العسيري" كان العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة متجهة للولايات المتحدة عام 2009.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا العام الماضي إنهم واثقون أن العسيري قتل لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:11 PM

الرئيس الأمريكي يؤكد مقتل خبير صنع القنابل في تنظيم القاعدة

العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة عام 2009

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان أوردته "رويترز" اليوم (الخميس)، أن خبير صنع القنابل في تنظيم القاعدة إبراهيم حسن العسيري قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

ومن المعتقد أن "العسيري" كان العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة متجهة للولايات المتحدة عام 2009.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا العام الماضي إنهم واثقون أن العسيري قتل لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.

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