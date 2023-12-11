"عبدالله بن بندر" يوجّه بسحب مشروع تطوير كورنيش رابغ من المقاول

رصد ملاحظات في التنفيذ خاصة بالأرصفة والممرات

وجَّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، قبل قليل، بسحب مشروع تطوير كورنيش رابغ من المقاول.

يأتي ذلك بعد أن وقف الأمير ميدانياً على مشروع تطوير وتحسين الكورنيش بالواجهة البحرية بمحافظة رابغ، ورصده ملاحظات في التنفيذ خاصة ما يتعلق بالأرصفة والممرات.