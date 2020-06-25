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"الجبير" يلتقي سفراء الدول الإسكندنافية المعتمدين لدى المملكة

بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، سفراء الدول الإسكندنافية المعتمدين لدى المملكة؛ وهم: سفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير مملكة النرويج اويفند ستوكه، وسفير جمهورية فنلندا انتي روتوفيوري، والقائم بالأعمال بسفارة مملكة السويد إريك فون شانتز.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين المملكة والدول الإسكندنافية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي سفراء الدول الإسكندنافية المعتمدين لدى المملكة
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، سفراء الدول الإسكندنافية المعتمدين لدى المملكة؛ وهم: سفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير مملكة النرويج اويفند ستوكه، وسفير جمهورية فنلندا انتي روتوفيوري، والقائم بالأعمال بسفارة مملكة السويد إريك فون شانتز.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين المملكة والدول الإسكندنافية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:28 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
06:33 PM

"الجبير" يلتقي سفراء الدول الإسكندنافية المعتمدين لدى المملكة

بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، سفراء الدول الإسكندنافية المعتمدين لدى المملكة؛ وهم: سفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير مملكة النرويج اويفند ستوكه، وسفير جمهورية فنلندا انتي روتوفيوري، والقائم بالأعمال بسفارة مملكة السويد إريك فون شانتز.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين المملكة والدول الإسكندنافية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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