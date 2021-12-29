النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

"حقوق الإنسان" تنظّم ورشة عمل "حماية وتعزيز حقوق العمالة"

تناولت أبرز التحديات أمامهم في "المسكن والصحة والأجور والغذاء"

عقدت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "حماية وتعزيز حقوق العمالة"، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيّال، وبمشاركة ممثلي وزارات: الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى النيابة العامة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرضت ورشة العمل حقوق وواجبات العمالة في ضوء الأنظمة الوطنية والتدابير ذات العلاقة، وأبرز التحديات التي تواجههم في "المسكن والصحة والأجور والغذاء" وآلية تعزيز الرقابة وتعزيز حمايتهم، كما تطرقت إلى استغلال ضحايا الاتجار بالأشخاص في أعمال العمالة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بحقوق الإنسان التي كفلتها الأنظمة الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حقوق الإنسان" تنظّم ورشة عمل "حماية وتعزيز حقوق العمالة"
سبق

عقدت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "حماية وتعزيز حقوق العمالة"، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيّال، وبمشاركة ممثلي وزارات: الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى النيابة العامة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرضت ورشة العمل حقوق وواجبات العمالة في ضوء الأنظمة الوطنية والتدابير ذات العلاقة، وأبرز التحديات التي تواجههم في "المسكن والصحة والأجور والغذاء" وآلية تعزيز الرقابة وتعزيز حمايتهم، كما تطرقت إلى استغلال ضحايا الاتجار بالأشخاص في أعمال العمالة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بحقوق الإنسان التي كفلتها الأنظمة الوطنية.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
03:34 PM

"حقوق الإنسان" تنظّم ورشة عمل "حماية وتعزيز حقوق العمالة"

تناولت أبرز التحديات أمامهم في "المسكن والصحة والأجور والغذاء"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
241

عقدت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "حماية وتعزيز حقوق العمالة"، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيّال، وبمشاركة ممثلي وزارات: الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى النيابة العامة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرضت ورشة العمل حقوق وواجبات العمالة في ضوء الأنظمة الوطنية والتدابير ذات العلاقة، وأبرز التحديات التي تواجههم في "المسكن والصحة والأجور والغذاء" وآلية تعزيز الرقابة وتعزيز حمايتهم، كما تطرقت إلى استغلال ضحايا الاتجار بالأشخاص في أعمال العمالة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بحقوق الإنسان التي كفلتها الأنظمة الوطنية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة