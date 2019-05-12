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4 مدن سعودية تسجل 1332 إصابة جديدة بـ"كورونا"

443 بالرياض و407 بمكة المكرمة و306 بجدة و176 بالمدينة

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1911 حالة.

وتوزعت الـ1332 حالة على النحو التالي: "الرياض 443، مكة المكرمة 407، جدة 306، المدينة المنورة 176"، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 42925حالة، منها 27404 حالة نشطة، و147 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 15257 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 264 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مدن سعودية تسجل 1332 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1911 حالة.

وتوزعت الـ1332 حالة على النحو التالي: "الرياض 443، مكة المكرمة 407، جدة 306، المدينة المنورة 176"، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 42925حالة، منها 27404 حالة نشطة، و147 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 15257 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 264 حالة وفاة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:09 PM

4 مدن سعودية تسجل 1332 إصابة جديدة بـ"كورونا"

443 بالرياض و407 بمكة المكرمة و306 بجدة و176 بالمدينة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1911 حالة.

وتوزعت الـ1332 حالة على النحو التالي: "الرياض 443، مكة المكرمة 407، جدة 306، المدينة المنورة 176"، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 42925حالة، منها 27404 حالة نشطة، و147 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 15257 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 264 حالة وفاة.

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