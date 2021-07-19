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بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

بعد 70 عاماً من عمله بالطوافة بالحرم المكي الشريف

استحضر مطوف الملوك والرؤساء والنجوم الشيخ جميل جلال مواقف طريفة ومتنوعة ما زالت عالقة بذهنه، وذلك خلال 70 عاماً من عمله في الطوافة في الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى أن أول راتب لهم كان مبلغ 40 ريالاً، وقد تشرف بالأذان، وكذلك كنس وتنظيف الحرم مع والده رحمه الله.

وفي التفاصيل، روى الشيخ "جلال" لبرنامج "صباح العربية" موقفاً طريفاً حصل بينه وبين الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، عندما قام بتطويفه عام 1368، وذلك بعد أن أخطأ بتطويفه بزيادة عدد الأشواط من 7 إلى 10 أطواف، مشيراً إلى أن ثمن كل شوط كان بريال وقال: "ابتسمت للملك وقلت له: نحن زدنا الأشواط كي تزيدنا إلى العشرة ريالات، فابتسم لي الملك، ورَبَتَ كَتِفَي وقال لي: "تستاهل كل خير يا ولدي".

وأضاف: قمت أيضاً بتطويف الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، كما قمت بتطويف إمام اليمن الملك أحمد، والرئيس شكري القوتلي أول رئيس لسوريا، والرئيس المصري جمال عبدالناصر.

وحصل المطوف "جلال" على أوسمة عدة من دول مختلفة، خلال مسيرته في الطوافة التي امتدت لـ70 عاماً كان آخرها الوسام العلوي المغربي الذي تقلّده من ملك المغرب محمد السادس؛ تقديراً لتطويفه والده وجده.

وروى مواقف متنوعة من تطويفه للنجوم؛ مثل الملاكم العالمي محمد علي كلاي، والمطربة أم كلثوم، والمطرب محمد عبدالوهاب، والمطرب عبدالحليم حافظ.

وأشار إلى أنه نظراً لطول قامة الملاكم "كلاي" اضطررنا لتجهيز 6 إحرامات، وربطها بـ24 مشبكاً لكي تستوعب قامته الطويلة؛ إذ كان عملاقاً رحمه الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم
سبق

استحضر مطوف الملوك والرؤساء والنجوم الشيخ جميل جلال مواقف طريفة ومتنوعة ما زالت عالقة بذهنه، وذلك خلال 70 عاماً من عمله في الطوافة في الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى أن أول راتب لهم كان مبلغ 40 ريالاً، وقد تشرف بالأذان، وكذلك كنس وتنظيف الحرم مع والده رحمه الله.

وفي التفاصيل، روى الشيخ "جلال" لبرنامج "صباح العربية" موقفاً طريفاً حصل بينه وبين الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، عندما قام بتطويفه عام 1368، وذلك بعد أن أخطأ بتطويفه بزيادة عدد الأشواط من 7 إلى 10 أطواف، مشيراً إلى أن ثمن كل شوط كان بريال وقال: "ابتسمت للملك وقلت له: نحن زدنا الأشواط كي تزيدنا إلى العشرة ريالات، فابتسم لي الملك، ورَبَتَ كَتِفَي وقال لي: "تستاهل كل خير يا ولدي".

وأضاف: قمت أيضاً بتطويف الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، كما قمت بتطويف إمام اليمن الملك أحمد، والرئيس شكري القوتلي أول رئيس لسوريا، والرئيس المصري جمال عبدالناصر.

وحصل المطوف "جلال" على أوسمة عدة من دول مختلفة، خلال مسيرته في الطوافة التي امتدت لـ70 عاماً كان آخرها الوسام العلوي المغربي الذي تقلّده من ملك المغرب محمد السادس؛ تقديراً لتطويفه والده وجده.

وروى مواقف متنوعة من تطويفه للنجوم؛ مثل الملاكم العالمي محمد علي كلاي، والمطربة أم كلثوم، والمطرب محمد عبدالوهاب، والمطرب عبدالحليم حافظ.

وأشار إلى أنه نظراً لطول قامة الملاكم "كلاي" اضطررنا لتجهيز 6 إحرامات، وربطها بـ24 مشبكاً لكي تستوعب قامته الطويلة؛ إذ كان عملاقاً رحمه الله.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
07:53 PM

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

بعد 70 عاماً من عمله بالطوافة بالحرم المكي الشريف

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عبدالحكيم شار - الرياض
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استحضر مطوف الملوك والرؤساء والنجوم الشيخ جميل جلال مواقف طريفة ومتنوعة ما زالت عالقة بذهنه، وذلك خلال 70 عاماً من عمله في الطوافة في الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى أن أول راتب لهم كان مبلغ 40 ريالاً، وقد تشرف بالأذان، وكذلك كنس وتنظيف الحرم مع والده رحمه الله.

وفي التفاصيل، روى الشيخ "جلال" لبرنامج "صباح العربية" موقفاً طريفاً حصل بينه وبين الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، عندما قام بتطويفه عام 1368، وذلك بعد أن أخطأ بتطويفه بزيادة عدد الأشواط من 7 إلى 10 أطواف، مشيراً إلى أن ثمن كل شوط كان بريال وقال: "ابتسمت للملك وقلت له: نحن زدنا الأشواط كي تزيدنا إلى العشرة ريالات، فابتسم لي الملك، ورَبَتَ كَتِفَي وقال لي: "تستاهل كل خير يا ولدي".

وأضاف: قمت أيضاً بتطويف الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، كما قمت بتطويف إمام اليمن الملك أحمد، والرئيس شكري القوتلي أول رئيس لسوريا، والرئيس المصري جمال عبدالناصر.

وحصل المطوف "جلال" على أوسمة عدة من دول مختلفة، خلال مسيرته في الطوافة التي امتدت لـ70 عاماً كان آخرها الوسام العلوي المغربي الذي تقلّده من ملك المغرب محمد السادس؛ تقديراً لتطويفه والده وجده.

وروى مواقف متنوعة من تطويفه للنجوم؛ مثل الملاكم العالمي محمد علي كلاي، والمطربة أم كلثوم، والمطرب محمد عبدالوهاب، والمطرب عبدالحليم حافظ.

وأشار إلى أنه نظراً لطول قامة الملاكم "كلاي" اضطررنا لتجهيز 6 إحرامات، وربطها بـ24 مشبكاً لكي تستوعب قامته الطويلة؛ إذ كان عملاقاً رحمه الله.

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