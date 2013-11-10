حرائق غابات أستراليا .. محاولات للاحتواء واستعداد للأسوأ

أدّت في نيو ساوث ويلز إلى مقتل 3 أشخاص منذ الجمعة

سيقضي رجال الإطفاء الأستراليون، اليوم الأحد، في محاولة احتواء حرائق الغابات بعدما حذّرت السلطات من أن خطر الحرائق سيعرقل القدرة على حماية الناس بحلول الثلاثاء.

وذكرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز، أنها تتوقع خطراً محدقاً للحرائق في مناطق واسعة بالولاية الأكثر كثافة بالسكان في أستراليا بما في ذلك سيدني أكبر مدن البلاد.

وأضافت على "تويتر": "في ظل انتشار حرائق كثيرة، ستكون المنازل والأرواح في خطر. إذا هددتك الحرائق، ربما لا تستطيع الحصول على المساعدة".

ووفق "سكاي نيوز" أدّت حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز، إلى مقتل 3 أشخاص منذ يوم الجمعة عندما سجلت الولاية عدداً قياسياً من الحرائق الخطيرة.

ودُمر ما لا يقل عن 150 منزلاً، حتى صباح اليوم الأحد كان هناك ما يربو على 70 حريقاً في نيو ساوث ويلز؛ منها 36 خارج السيطرة.