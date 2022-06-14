الأفلاج.. مقر "الصحية المدرسية" سابقًا عيادة لمن يشعرون بأعراض "كورونا"

مركز صحي "ليلى" سيعمل في خدماته المعتادة وتخصيص فصل لمراجعي الفيروس .."تطمن"

خصص مستشفى الأفلاج، مقر الوحدة الصحية سابقًا، عيادة "تطمن" لتقديم الخدمات الصحية لكل من يشعر بأعراض مرض "كورونا"، مثل ارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال.

وقامت إدارة مستشفى الأفلاج العام، متمثلة في مدير المستشفى إبراهيم بن سحمان آل شريد، وبالتعاون مع قطاع الإشراف، باختيار الوحدة الصحية المدرسية سابقًا مقرًّا للعيادة ليعمل كمركز صحي ليلي في خدماته المعتادة، ويكون هناك فصل للمراجعين الذين يشعرون بأعراض كورونا ولمن يراجعون المركز الصحي لخدمات أخرى كالتطعيم والأمراض المزمنة وعيادة طب الأسرة، وأيضًا تخفيفًا للمراجعين للطوارئ والمستشفى.

وتعتبر عيادة "تطمن" خدمة خصصتها وزارة الصحة لكل مَن يشعر بأعراض مرض "كورونا" مثل ارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يرافقه سعال أو ضيق في التنفس.