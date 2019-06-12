النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس: الهجوم على مطار أبها عمل عدواني لا تقرُّه شريعة ولا قيم

نوه بيقظة جنودنا البواسل المرابطين الذين يبذلون الغالي والنفيس

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بشدة الهجوم الإرهابي الآثم من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف، أسفر عن إصابة 26 مدنيًّا، من ضمنهم أطفال ونساء.

وقال الدكتور السديس في تصريح صحفي: إن هذا العمل الإرهابي يدل على فساد أخلاقهم، وسوء نواياهم، وعدوانيتهم السافرة، ويفضح مخططاتهم الدنيئة باستهداف المدنيين والآمنين، في انتهاك وامتهان لجميع القيم والقوانين الدولية والأعراف العالمية.

وأضاف: إن هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يمكن أن يصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ، ولا تقرُّه شريعة ولا عُرف ولا قيم، إنما هو إفساد في الأرض، وإرهاب آثم، وجرم شنيع. قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}. وهو فعل يصدر عن شرذمة باغية ضالة مضلة، لا تراعي في الآمنين إلًّا ولا ذمة، ولن يكون سعيهم إلا في بوار، وعاقبتهم خيبة وخسران، ومخططاتهم المدعومة من قوى الشر لن تمس بلادنا العزيزة بأي سوء بإذن الله القوي العزيز.

ونوه بيقظة جنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية، الذين يبذلون الغالي والنفيس دفاعًا وذودًا عن حمى بلادنا العزيزة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الجرائم الإرهابية لن تزيد جنودنا إلا إصرارًا وعزمًا وعزيمة على حماية البلاد والعباد وقِبلة المسلمين من كل من تسول له نفسه مد يد التخريب إلى مملكة الحزم والعزم (المملكة العربية السعودية).

وسأل في ختام تصريحه الله - عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويزيدها أمنًا وإيمانًا، وسلامًا واستقرارًا، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لخدمة الإسلام والمسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس: الهجوم على مطار أبها عمل عدواني لا تقرُّه شريعة ولا قيم
سبق

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بشدة الهجوم الإرهابي الآثم من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف، أسفر عن إصابة 26 مدنيًّا، من ضمنهم أطفال ونساء.

وقال الدكتور السديس في تصريح صحفي: إن هذا العمل الإرهابي يدل على فساد أخلاقهم، وسوء نواياهم، وعدوانيتهم السافرة، ويفضح مخططاتهم الدنيئة باستهداف المدنيين والآمنين، في انتهاك وامتهان لجميع القيم والقوانين الدولية والأعراف العالمية.

وأضاف: إن هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يمكن أن يصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ، ولا تقرُّه شريعة ولا عُرف ولا قيم، إنما هو إفساد في الأرض، وإرهاب آثم، وجرم شنيع. قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}. وهو فعل يصدر عن شرذمة باغية ضالة مضلة، لا تراعي في الآمنين إلًّا ولا ذمة، ولن يكون سعيهم إلا في بوار، وعاقبتهم خيبة وخسران، ومخططاتهم المدعومة من قوى الشر لن تمس بلادنا العزيزة بأي سوء بإذن الله القوي العزيز.

ونوه بيقظة جنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية، الذين يبذلون الغالي والنفيس دفاعًا وذودًا عن حمى بلادنا العزيزة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الجرائم الإرهابية لن تزيد جنودنا إلا إصرارًا وعزمًا وعزيمة على حماية البلاد والعباد وقِبلة المسلمين من كل من تسول له نفسه مد يد التخريب إلى مملكة الحزم والعزم (المملكة العربية السعودية).

وسأل في ختام تصريحه الله - عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويزيدها أمنًا وإيمانًا، وسلامًا واستقرارًا، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لخدمة الإسلام والمسلمين.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:03 PM

السديس: الهجوم على مطار أبها عمل عدواني لا تقرُّه شريعة ولا قيم

نوه بيقظة جنودنا البواسل المرابطين الذين يبذلون الغالي والنفيس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
547

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بشدة الهجوم الإرهابي الآثم من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف، أسفر عن إصابة 26 مدنيًّا، من ضمنهم أطفال ونساء.

وقال الدكتور السديس في تصريح صحفي: إن هذا العمل الإرهابي يدل على فساد أخلاقهم، وسوء نواياهم، وعدوانيتهم السافرة، ويفضح مخططاتهم الدنيئة باستهداف المدنيين والآمنين، في انتهاك وامتهان لجميع القيم والقوانين الدولية والأعراف العالمية.

وأضاف: إن هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يمكن أن يصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ، ولا تقرُّه شريعة ولا عُرف ولا قيم، إنما هو إفساد في الأرض، وإرهاب آثم، وجرم شنيع. قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}. وهو فعل يصدر عن شرذمة باغية ضالة مضلة، لا تراعي في الآمنين إلًّا ولا ذمة، ولن يكون سعيهم إلا في بوار، وعاقبتهم خيبة وخسران، ومخططاتهم المدعومة من قوى الشر لن تمس بلادنا العزيزة بأي سوء بإذن الله القوي العزيز.

ونوه بيقظة جنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية، الذين يبذلون الغالي والنفيس دفاعًا وذودًا عن حمى بلادنا العزيزة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الجرائم الإرهابية لن تزيد جنودنا إلا إصرارًا وعزمًا وعزيمة على حماية البلاد والعباد وقِبلة المسلمين من كل من تسول له نفسه مد يد التخريب إلى مملكة الحزم والعزم (المملكة العربية السعودية).

وسأل في ختام تصريحه الله - عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويزيدها أمنًا وإيمانًا، وسلامًا واستقرارًا، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لخدمة الإسلام والمسلمين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,628
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,472
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,424
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,247

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة