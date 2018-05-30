النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

فتش عن "المقلاة".. توقيف سعودي بسبب ادعاء من فتاة أمريكية

قدّمت بلاغاً دعمته بتقارير طبية وصور لإصابتها.. وقابله بالنفي

يواجه طالب طيران سعودي في مدينة لوغان بولاية يوتا الأمريكية، تهماً بالاعتداء على فتاة أمريكية بمقلاة والتهديد بالعنف.

ووفقاً لتقرير صحيفة "gebhardt daily" الأمريكية، فإن الحادثة وقعت في 14 ديسمبر 2019، حين تقدمت المدعية ببلاغ ضد المدعى عليه (23 عاماً)، وقدمت تقارير طبية وصوراً لإصابتها لدعم مزاعمها.

وأوقفت الشرطة المتهم بعدة تهم من بينها الضرب بالمقلاة والتهديد بالعنف، موضحاً بيان الشرطة أن خلافاً وقع بين الطرفين وقام المتهم بإحضار مقلاة من مطبخ منزله وقام بضرب الفتاة بها في رأسها ولكمها ووضع يده على حلقها.

وأشار البيان الى أن الشرطة استجوبت المدعى عليه في وقت سابق هذا الأسبوع، الذي نفى التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه أحضر المقلاة من منزله بقصد تخويف الفتاة إلا أنها سحبتها من يده وقامت بضربه بها، كما نفى ضربها أو وضع يده على حلقها.

وكشفت الشرطة أنه تم توقيف المتهم إلى حين تحديد المحكمة موعداً لنظر القضية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فتش عن "المقلاة".. توقيف سعودي بسبب ادعاء من فتاة أمريكية
سبق

يواجه طالب طيران سعودي في مدينة لوغان بولاية يوتا الأمريكية، تهماً بالاعتداء على فتاة أمريكية بمقلاة والتهديد بالعنف.

ووفقاً لتقرير صحيفة "gebhardt daily" الأمريكية، فإن الحادثة وقعت في 14 ديسمبر 2019، حين تقدمت المدعية ببلاغ ضد المدعى عليه (23 عاماً)، وقدمت تقارير طبية وصوراً لإصابتها لدعم مزاعمها.

وأوقفت الشرطة المتهم بعدة تهم من بينها الضرب بالمقلاة والتهديد بالعنف، موضحاً بيان الشرطة أن خلافاً وقع بين الطرفين وقام المتهم بإحضار مقلاة من مطبخ منزله وقام بضرب الفتاة بها في رأسها ولكمها ووضع يده على حلقها.

وأشار البيان الى أن الشرطة استجوبت المدعى عليه في وقت سابق هذا الأسبوع، الذي نفى التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه أحضر المقلاة من منزله بقصد تخويف الفتاة إلا أنها سحبتها من يده وقامت بضربه بها، كما نفى ضربها أو وضع يده على حلقها.

وكشفت الشرطة أنه تم توقيف المتهم إلى حين تحديد المحكمة موعداً لنظر القضية.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
12:35 PM

فتش عن "المقلاة".. توقيف سعودي بسبب ادعاء من فتاة أمريكية

قدّمت بلاغاً دعمته بتقارير طبية وصور لإصابتها.. وقابله بالنفي

A A A
خالد علي - الرياض
25
17,688

يواجه طالب طيران سعودي في مدينة لوغان بولاية يوتا الأمريكية، تهماً بالاعتداء على فتاة أمريكية بمقلاة والتهديد بالعنف.

ووفقاً لتقرير صحيفة "gebhardt daily" الأمريكية، فإن الحادثة وقعت في 14 ديسمبر 2019، حين تقدمت المدعية ببلاغ ضد المدعى عليه (23 عاماً)، وقدمت تقارير طبية وصوراً لإصابتها لدعم مزاعمها.

وأوقفت الشرطة المتهم بعدة تهم من بينها الضرب بالمقلاة والتهديد بالعنف، موضحاً بيان الشرطة أن خلافاً وقع بين الطرفين وقام المتهم بإحضار مقلاة من مطبخ منزله وقام بضرب الفتاة بها في رأسها ولكمها ووضع يده على حلقها.

وأشار البيان الى أن الشرطة استجوبت المدعى عليه في وقت سابق هذا الأسبوع، الذي نفى التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه أحضر المقلاة من منزله بقصد تخويف الفتاة إلا أنها سحبتها من يده وقامت بضربه بها، كما نفى ضربها أو وضع يده على حلقها.

وكشفت الشرطة أنه تم توقيف المتهم إلى حين تحديد المحكمة موعداً لنظر القضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,167
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,817
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة