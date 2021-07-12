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إيطاليا .. "كورونا" يصيب 188 شخصاً جديدًا ويقتل 7

عدد الوفيات يرتفع إلى 34.945

سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 12 متوفى و276 مريضًا في إحصائية أمس.

وبينت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.945 شخصًا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 242.827، بينها 13303 حالات تعتبر نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيطاليا .. "كورونا" يصيب 188 شخصاً جديدًا ويقتل 7
سبق

سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 12 متوفى و276 مريضًا في إحصائية أمس.

وبينت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.945 شخصًا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 242.827، بينها 13303 حالات تعتبر نشطة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
08:34 PM

إيطاليا .. "كورونا" يصيب 188 شخصاً جديدًا ويقتل 7

عدد الوفيات يرتفع إلى 34.945

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيطاليا، اليوم (السبت)، 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 12 متوفى و276 مريضًا في إحصائية أمس.

وبينت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34.945 شخصًا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 242.827، بينها 13303 حالات تعتبر نشطة.

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