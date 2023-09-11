النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عسيري": كوكب نبتون سيكون في وضع التقابل مع الشمس غدًا الجمعة

قال إن ذلك هو أفضل وقت لرصده لكونه بأقرب نقطة في مداره من الأرض

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن كوكب نبتون سيكون يوم غدٍ الجمعة في وضع التقابل، حيث يحدث التقابل عندما يقع الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء.

وتفصيلاً، أوضح "عسيري" أن الكوكب يظهر بعد غروب الشمس فوق الأفق الشرقي في حين يصل إلى أعلى نقطة له في السماء عند منتصف الليل ويختفي تحت الأفق الغربي قبل شروق الشمس.

وأضاف: يحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي عطارد والزهرة وذلك لوقوعهما داخل مدار الأرض.

وقال عسيري إن وضع التقابل يعد أفضل وقت لرصد الكوكب، حيث يكون تقريبًا في أقرب نقطة في مداره من الأرض، ولهذا يبدو أشد لمعانًا وأكبر حجمًا.

وتابع: سوف يقع الكوكب الثامن على مسافة 29 وحدة فلكية من الأرض ومسافة 30 وحدة فلكية من الشمس بينما تبلغ شدة لمعانه 7.8، ويستغرق الكوكب 165 سنة أرضية للدوران حول الشمس بينما يدور حول محوره في 16 ساعة، ويتبع الكوكب 14 قمرًا معروفًا أكبرها تريتون التابع الكبير الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يدور في الاتجاه المعاكس لدوران كوكبه.

وأشار إلى أن نبتون يعد الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى في أقرب مسافة له من الأرض، كما يعد الكوكب الأول الذي تم تحديد موقعه عن طريق الحسابات الرياضية قبل أن يتم رصده لأول مرة في عام 1846 م.

جامعة المؤسس جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عسيري": كوكب نبتون سيكون في وضع التقابل مع الشمس غدًا الجمعة
سبق

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن كوكب نبتون سيكون يوم غدٍ الجمعة في وضع التقابل، حيث يحدث التقابل عندما يقع الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء.

وتفصيلاً، أوضح "عسيري" أن الكوكب يظهر بعد غروب الشمس فوق الأفق الشرقي في حين يصل إلى أعلى نقطة له في السماء عند منتصف الليل ويختفي تحت الأفق الغربي قبل شروق الشمس.

وأضاف: يحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي عطارد والزهرة وذلك لوقوعهما داخل مدار الأرض.

وقال عسيري إن وضع التقابل يعد أفضل وقت لرصد الكوكب، حيث يكون تقريبًا في أقرب نقطة في مداره من الأرض، ولهذا يبدو أشد لمعانًا وأكبر حجمًا.

وتابع: سوف يقع الكوكب الثامن على مسافة 29 وحدة فلكية من الأرض ومسافة 30 وحدة فلكية من الشمس بينما تبلغ شدة لمعانه 7.8، ويستغرق الكوكب 165 سنة أرضية للدوران حول الشمس بينما يدور حول محوره في 16 ساعة، ويتبع الكوكب 14 قمرًا معروفًا أكبرها تريتون التابع الكبير الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يدور في الاتجاه المعاكس لدوران كوكبه.

وأشار إلى أن نبتون يعد الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى في أقرب مسافة له من الأرض، كما يعد الكوكب الأول الذي تم تحديد موقعه عن طريق الحسابات الرياضية قبل أن يتم رصده لأول مرة في عام 1846 م.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
11:36 PM

"عسيري": كوكب نبتون سيكون في وضع التقابل مع الشمس غدًا الجمعة

قال إن ذلك هو أفضل وقت لرصده لكونه بأقرب نقطة في مداره من الأرض

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,361

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن كوكب نبتون سيكون يوم غدٍ الجمعة في وضع التقابل، حيث يحدث التقابل عندما يقع الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء.

وتفصيلاً، أوضح "عسيري" أن الكوكب يظهر بعد غروب الشمس فوق الأفق الشرقي في حين يصل إلى أعلى نقطة له في السماء عند منتصف الليل ويختفي تحت الأفق الغربي قبل شروق الشمس.

وأضاف: يحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي عطارد والزهرة وذلك لوقوعهما داخل مدار الأرض.

وقال عسيري إن وضع التقابل يعد أفضل وقت لرصد الكوكب، حيث يكون تقريبًا في أقرب نقطة في مداره من الأرض، ولهذا يبدو أشد لمعانًا وأكبر حجمًا.

وتابع: سوف يقع الكوكب الثامن على مسافة 29 وحدة فلكية من الأرض ومسافة 30 وحدة فلكية من الشمس بينما تبلغ شدة لمعانه 7.8، ويستغرق الكوكب 165 سنة أرضية للدوران حول الشمس بينما يدور حول محوره في 16 ساعة، ويتبع الكوكب 14 قمرًا معروفًا أكبرها تريتون التابع الكبير الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يدور في الاتجاه المعاكس لدوران كوكبه.

وأشار إلى أن نبتون يعد الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى في أقرب مسافة له من الأرض، كما يعد الكوكب الأول الذي تم تحديد موقعه عن طريق الحسابات الرياضية قبل أن يتم رصده لأول مرة في عام 1846 م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,426
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,452

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة