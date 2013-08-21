النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفتح ينهي تحضيراته للفيحاء وتذاكر مجانية للجماهير

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه الفيحاء غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بالنادي، وركز المدير الفني "يانييك فيريرا" على الجوانب التكتيكية، حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب، عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.

ويأمل الفريق الفتحاوي في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مواجهاته على أرضه وبين جماهيره للموسم الحالي، بعد خسارة المواجهة الماضية أمام الرائد والتي أقيمت في بريدة.

الجدير بالذكر أن الإدارة الفتحاوية تكفلت بتذاكر دخول الجماهير الفتحاوية في مواجهة الفيحاء مجاناً.

الفتح الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفتح ينهي تحضيراته للفيحاء وتذاكر مجانية للجماهير
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه الفيحاء غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بالنادي، وركز المدير الفني "يانييك فيريرا" على الجوانب التكتيكية، حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب، عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.

ويأمل الفريق الفتحاوي في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مواجهاته على أرضه وبين جماهيره للموسم الحالي، بعد خسارة المواجهة الماضية أمام الرائد والتي أقيمت في بريدة.

الجدير بالذكر أن الإدارة الفتحاوية تكفلت بتذاكر دخول الجماهير الفتحاوية في مواجهة الفيحاء مجاناً.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
10:54 PM

الفتح ينهي تحضيراته للفيحاء وتذاكر مجانية للجماهير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
50

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه الفيحاء غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بالنادي، وركز المدير الفني "يانييك فيريرا" على الجوانب التكتيكية، حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب، عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.

ويأمل الفريق الفتحاوي في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مواجهاته على أرضه وبين جماهيره للموسم الحالي، بعد خسارة المواجهة الماضية أمام الرائد والتي أقيمت في بريدة.

الجدير بالذكر أن الإدارة الفتحاوية تكفلت بتذاكر دخول الجماهير الفتحاوية في مواجهة الفيحاء مجاناً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,478

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة