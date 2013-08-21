الفتح ينهي تحضيراته للفيحاء وتذاكر مجانية للجماهير

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه الفيحاء غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأجرى الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بالنادي، وركز المدير الفني "يانييك فيريرا" على الجوانب التكتيكية، حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب، عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.



ويأمل الفريق الفتحاوي في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مواجهاته على أرضه وبين جماهيره للموسم الحالي، بعد خسارة المواجهة الماضية أمام الرائد والتي أقيمت في بريدة.



الجدير بالذكر أن الإدارة الفتحاوية تكفلت بتذاكر دخول الجماهير الفتحاوية في مواجهة الفيحاء مجاناً.