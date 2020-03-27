من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.

حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 حالة مؤكدة؛ مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة.

سجّلت كلٌّ من السنغال وكوت ديفوار ومالي، اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

37 حالة اليوم.. إصابات "كورونا" تواصل ارتفاعها في 3 دول أفريقية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-27 سجّلت كلٌّ من السنغال وكوت ديفوار ومالي، اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 حالة مؤكدة؛ مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.



27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 07:43 PM

37 حالة اليوم.. إصابات "كورونا" تواصل ارتفاعها في 3 دول أفريقية بيانات رسمية تشير إلى 119 في السنغال والإجمالى في مالي يصل 11





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سجّلت كلٌّ من السنغال وكوت ديفوار ومالي، اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.



حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 حالة مؤكدة؛ مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.

