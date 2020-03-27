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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

37 حالة اليوم.. إصابات "كورونا" تواصل ارتفاعها في 3 دول أفريقية

بيانات رسمية تشير إلى 119 في السنغال والإجمالى في مالي يصل 11

سجّلت كلٌّ من السنغال وكوت ديفوار ومالي، اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.


حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 حالة مؤكدة؛ مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.

السنغال مالي فيروس كورونا الجديد كوت ديفوار

الرئيسية/ أخبار العالم

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37 حالة اليوم.. إصابات "كورونا" تواصل ارتفاعها في 3 دول أفريقية
سبق

سجّلت كلٌّ من السنغال وكوت ديفوار ومالي، اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.


حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 حالة مؤكدة؛ مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:43 PM

37 حالة اليوم.. إصابات "كورونا" تواصل ارتفاعها في 3 دول أفريقية

بيانات رسمية تشير إلى 119 في السنغال والإجمالى في مالي يصل 11

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت كلٌّ من السنغال وكوت ديفوار ومالي، اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.


حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 حالة مؤكدة؛ مما رفع عدد الإصابات في السنغال إلى 119 إصابة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيفوارية، عن تسجيل 16 حالة جديدة، فيما أكدت وزارة الصحة المالية عن تسجيل سبع حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات في مالي إلى 11 إصابة.

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