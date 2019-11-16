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"أتقن 5" يدرب (2664) مواطناً ومواطنة خلال 3 أسابيع بمنطقة مكة

البرنامج يواصل استقبال طلبات الراغبين بالتسجيل في أسبوعه الرابع

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل (2664) مواطناً ومواطنة، بنهاية الأسبوع الثالث من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 5" الذي مازال يواصل استقبال الراغبين بالتسجيل في أسبوعه الرابع عبر الرابط: ‪ctc.tvtc.gov.sa

وفي التفاصيل، أشاد مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة، فيصل بن عقيل كدسة، بجهود عمداء وعميدات الكليات ومشرفي الفروع ومديري المعاهد الصناعية الذين ساهموا في إنجاح البرنامج وتهيئة البيئة التدريبية، منوهاً بجهود المدربين والمدربات في تنفيذ دورات أُتقن.

وأوضح "كدسة" أن البرنامج يأتي ضمن المسؤوليات الاجتماعية التي أقرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفذه منشآتها التدريبية في مختلف مناطق المملكة، ومنها الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربه وفروع الكليات التقنية في أضم ورنيه وميسان والقوز، وكلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث ،وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

ونوه "كدسة" برسالة البرنامج تجاه تدريب المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التدريب والتأهيل في تخصصات عدة تتنوع ما بين الكهرباء والتمديدات المنزلية، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، الأمن السيبراني، صيانة الجوال، برامج مايكروسوفت أوفيس، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.كما يتم تسجيل المواطنات في تخصصات الأمن السيبراني،شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وبرامج مايكروسوفت أوفيس، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، برنامج التجميل وتصفيف الشعر، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

ومن جهته، أكد رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين أن البرنامج يواصل رسالته للأسبوع الرابع على التوالي ويقدم كل دورة خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 4 عصراً حتى الثامنة مساءً لكل من يرغب في الالتحاق بشروط أن يكون المتقدم أكبر من ١٥ عاماً، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، وامتلاك المتقدمين والمتقدمات هويات سارية المفعول، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بـ 200 ريال.

أُتقن 5 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أتقن 5" يدرب (2664) مواطناً ومواطنة خلال 3 أسابيع بمنطقة مكة
سبق

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل (2664) مواطناً ومواطنة، بنهاية الأسبوع الثالث من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 5" الذي مازال يواصل استقبال الراغبين بالتسجيل في أسبوعه الرابع عبر الرابط: ‪ctc.tvtc.gov.sa

وفي التفاصيل، أشاد مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة، فيصل بن عقيل كدسة، بجهود عمداء وعميدات الكليات ومشرفي الفروع ومديري المعاهد الصناعية الذين ساهموا في إنجاح البرنامج وتهيئة البيئة التدريبية، منوهاً بجهود المدربين والمدربات في تنفيذ دورات أُتقن.

وأوضح "كدسة" أن البرنامج يأتي ضمن المسؤوليات الاجتماعية التي أقرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفذه منشآتها التدريبية في مختلف مناطق المملكة، ومنها الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربه وفروع الكليات التقنية في أضم ورنيه وميسان والقوز، وكلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث ،وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

ونوه "كدسة" برسالة البرنامج تجاه تدريب المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التدريب والتأهيل في تخصصات عدة تتنوع ما بين الكهرباء والتمديدات المنزلية، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، الأمن السيبراني، صيانة الجوال، برامج مايكروسوفت أوفيس، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.كما يتم تسجيل المواطنات في تخصصات الأمن السيبراني،شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وبرامج مايكروسوفت أوفيس، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، برنامج التجميل وتصفيف الشعر، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

ومن جهته، أكد رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين أن البرنامج يواصل رسالته للأسبوع الرابع على التوالي ويقدم كل دورة خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 4 عصراً حتى الثامنة مساءً لكل من يرغب في الالتحاق بشروط أن يكون المتقدم أكبر من ١٥ عاماً، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، وامتلاك المتقدمين والمتقدمات هويات سارية المفعول، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بـ 200 ريال.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
11:52 PM

"أتقن 5" يدرب (2664) مواطناً ومواطنة خلال 3 أسابيع بمنطقة مكة

البرنامج يواصل استقبال طلبات الراغبين بالتسجيل في أسبوعه الرابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل (2664) مواطناً ومواطنة، بنهاية الأسبوع الثالث من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 5" الذي مازال يواصل استقبال الراغبين بالتسجيل في أسبوعه الرابع عبر الرابط: ‪ctc.tvtc.gov.sa

وفي التفاصيل، أشاد مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة، فيصل بن عقيل كدسة، بجهود عمداء وعميدات الكليات ومشرفي الفروع ومديري المعاهد الصناعية الذين ساهموا في إنجاح البرنامج وتهيئة البيئة التدريبية، منوهاً بجهود المدربين والمدربات في تنفيذ دورات أُتقن.

وأوضح "كدسة" أن البرنامج يأتي ضمن المسؤوليات الاجتماعية التي أقرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفذه منشآتها التدريبية في مختلف مناطق المملكة، ومنها الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربه وفروع الكليات التقنية في أضم ورنيه وميسان والقوز، وكلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث ،وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

ونوه "كدسة" برسالة البرنامج تجاه تدريب المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التدريب والتأهيل في تخصصات عدة تتنوع ما بين الكهرباء والتمديدات المنزلية، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، الأمن السيبراني، صيانة الجوال، برامج مايكروسوفت أوفيس، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.كما يتم تسجيل المواطنات في تخصصات الأمن السيبراني،شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وبرامج مايكروسوفت أوفيس، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، برنامج التجميل وتصفيف الشعر، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

ومن جهته، أكد رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين أن البرنامج يواصل رسالته للأسبوع الرابع على التوالي ويقدم كل دورة خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 4 عصراً حتى الثامنة مساءً لكل من يرغب في الالتحاق بشروط أن يكون المتقدم أكبر من ١٥ عاماً، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، وامتلاك المتقدمين والمتقدمات هويات سارية المفعول، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بـ 200 ريال.

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