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سُمّ العقارب هل يقضي على فيروس كورونا.. تعرف على الإجابة الطبية

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، أن حقنة سم العقرب لا تعالج فيروس كورونا، ولا يوجد مرجع علمي يشير إلى ذلك، طبقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أنه إذا كانت هناك تجارب إكلينيكية سريرية موثقة ولها مرجعية علمية وطبية عن معالجة سم العقرب لكورونا يمكن الحديث بعدها عن ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة هذا الكلام غير وارد، ولا يوجد ما يؤيد أو يسهم في تأييد هذا الكلام.

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سُمّ العقارب هل يقضي على فيروس كورونا.. تعرف على الإجابة الطبية
سبق

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، أن حقنة سم العقرب لا تعالج فيروس كورونا، ولا يوجد مرجع علمي يشير إلى ذلك، طبقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أنه إذا كانت هناك تجارب إكلينيكية سريرية موثقة ولها مرجعية علمية وطبية عن معالجة سم العقرب لكورونا يمكن الحديث بعدها عن ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة هذا الكلام غير وارد، ولا يوجد ما يؤيد أو يسهم في تأييد هذا الكلام.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
02:10 PM

سُمّ العقارب هل يقضي على فيروس كورونا.. تعرف على الإجابة الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,806

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، أن حقنة سم العقرب لا تعالج فيروس كورونا، ولا يوجد مرجع علمي يشير إلى ذلك، طبقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أنه إذا كانت هناك تجارب إكلينيكية سريرية موثقة ولها مرجعية علمية وطبية عن معالجة سم العقرب لكورونا يمكن الحديث بعدها عن ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة هذا الكلام غير وارد، ولا يوجد ما يؤيد أو يسهم في تأييد هذا الكلام.

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