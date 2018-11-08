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بدء ربط طريقي الملك خالد والملك عبدالله في خميس مشيط

بتكلفة تزيد على 20 مليون ريال.. والتنفيذ خلال 360 يوماً

أنهت بلدية محافظة خميس مشيط إجراءات تسليم مشروع استكمال الطريق الذي يربط بين "طريقي الملك خالد والملك عبدالله"، للشركة المنفذة.
وبدأت أعمال المشروع، فعلياً؛ بهدف الإسهام في معالجة وفك الاختناقات المرورية خصوصاً في أوقات الذروة ولتسهيل حركة السير والتنقل بين أرجاء المحافظة خلال مدة زمنية أقل ومسافة أقصر عما هو عليه الوضع سابقاً.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر بن سعيد القرني: تمّت ترسية المشروع بمبلغ 20 مليوناً و617 ألف ريال.
وسينفذ المشروع خلال 360 يوماً اعتباراً من تاريخ استلام الشركة له، حيث يهدف إلى ضمان انسيابية حركة المرور والحد من تكدس وازدحام مركبات السير في بعض الشوارع والطرقات الرئيسة؛ نظراً لتضخم وزيادة النمو السكاني وتضاعف أعداد الزائرين خصوصاً أيام العطل والإجازات المدرسية.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده المحافظة من نهضة شاملة وتنمية متسارعة على كل الأصعدة وبشتى المجالات تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الحكيمة وتنفيذاً لرؤية المملكة 2030.
وقال رئيس البلدية الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي: البلدية عملت على وضع جملة من الأولويات والأهداف المستقبلية للمشاريع التي تحتاجها المحافظة، والسعي الدؤوب لتذليل كل العوائق والصعوبات التي تقف في سبيل إنجاح وتحقيق تلك الأهداف للرقي بمستوى الخدمات البلدية بالمحافظة وتطويرها بالشكل الأمثل الذي يعكس دعم ومتابعة أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وحرص محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وبإشراف مباشر ومتواصل من وزير الشوؤن البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وأمين منطقة عسير لترجمة تلك المشاريع المهمة على أرض الواقع وجني ثمار الجهود المبذولة.
وأضاف: أهم تلك الأهداف المنشودة هو إيجاد الحلول العاجلة لتحرير طرق وشوارع المحافظة وتهيئتها لمرور المركبات للسير والتنقل عبر شبكة الطرق داخل المحافظة بانسيابية تامة وبكل يسر وسهولة ابتداء بإلغاء عدد كبير من إشارات المرور الضوئية وفتح مخارج ودوارات آمنة وذكية.
وأردف: تتضمن الأهداف كذلك توحيد اتجاهات السير لبعض الطرق أو عكس وتغيير اتجاهات السير لطرق أخرى؛ وذلك بالتعاون مع لجنة التنسيق المروري بالمحافظة بالتزامن مع بدء تنفيذ الحلول الدائمة والجذرية لما سبقت الإشارة إليه ومنها تنفيذ مشاريع الكباري والجسور والأنفاق في التقاطعات الحيوية والمهمة بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء ربط طريقي الملك خالد والملك عبدالله في خميس مشيط
سبق

أنهت بلدية محافظة خميس مشيط إجراءات تسليم مشروع استكمال الطريق الذي يربط بين "طريقي الملك خالد والملك عبدالله"، للشركة المنفذة.
وبدأت أعمال المشروع، فعلياً؛ بهدف الإسهام في معالجة وفك الاختناقات المرورية خصوصاً في أوقات الذروة ولتسهيل حركة السير والتنقل بين أرجاء المحافظة خلال مدة زمنية أقل ومسافة أقصر عما هو عليه الوضع سابقاً.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر بن سعيد القرني: تمّت ترسية المشروع بمبلغ 20 مليوناً و617 ألف ريال.
وسينفذ المشروع خلال 360 يوماً اعتباراً من تاريخ استلام الشركة له، حيث يهدف إلى ضمان انسيابية حركة المرور والحد من تكدس وازدحام مركبات السير في بعض الشوارع والطرقات الرئيسة؛ نظراً لتضخم وزيادة النمو السكاني وتضاعف أعداد الزائرين خصوصاً أيام العطل والإجازات المدرسية.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده المحافظة من نهضة شاملة وتنمية متسارعة على كل الأصعدة وبشتى المجالات تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الحكيمة وتنفيذاً لرؤية المملكة 2030.
وقال رئيس البلدية الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي: البلدية عملت على وضع جملة من الأولويات والأهداف المستقبلية للمشاريع التي تحتاجها المحافظة، والسعي الدؤوب لتذليل كل العوائق والصعوبات التي تقف في سبيل إنجاح وتحقيق تلك الأهداف للرقي بمستوى الخدمات البلدية بالمحافظة وتطويرها بالشكل الأمثل الذي يعكس دعم ومتابعة أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وحرص محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وبإشراف مباشر ومتواصل من وزير الشوؤن البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وأمين منطقة عسير لترجمة تلك المشاريع المهمة على أرض الواقع وجني ثمار الجهود المبذولة.
وأضاف: أهم تلك الأهداف المنشودة هو إيجاد الحلول العاجلة لتحرير طرق وشوارع المحافظة وتهيئتها لمرور المركبات للسير والتنقل عبر شبكة الطرق داخل المحافظة بانسيابية تامة وبكل يسر وسهولة ابتداء بإلغاء عدد كبير من إشارات المرور الضوئية وفتح مخارج ودوارات آمنة وذكية.
وأردف: تتضمن الأهداف كذلك توحيد اتجاهات السير لبعض الطرق أو عكس وتغيير اتجاهات السير لطرق أخرى؛ وذلك بالتعاون مع لجنة التنسيق المروري بالمحافظة بالتزامن مع بدء تنفيذ الحلول الدائمة والجذرية لما سبقت الإشارة إليه ومنها تنفيذ مشاريع الكباري والجسور والأنفاق في التقاطعات الحيوية والمهمة بالمحافظة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
03:00 PM

بدء ربط طريقي الملك خالد والملك عبدالله في خميس مشيط

بتكلفة تزيد على 20 مليون ريال.. والتنفيذ خلال 360 يوماً

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محمد طيران - عسير
5
7,504

أنهت بلدية محافظة خميس مشيط إجراءات تسليم مشروع استكمال الطريق الذي يربط بين "طريقي الملك خالد والملك عبدالله"، للشركة المنفذة.
وبدأت أعمال المشروع، فعلياً؛ بهدف الإسهام في معالجة وفك الاختناقات المرورية خصوصاً في أوقات الذروة ولتسهيل حركة السير والتنقل بين أرجاء المحافظة خلال مدة زمنية أقل ومسافة أقصر عما هو عليه الوضع سابقاً.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر بن سعيد القرني: تمّت ترسية المشروع بمبلغ 20 مليوناً و617 ألف ريال.
وسينفذ المشروع خلال 360 يوماً اعتباراً من تاريخ استلام الشركة له، حيث يهدف إلى ضمان انسيابية حركة المرور والحد من تكدس وازدحام مركبات السير في بعض الشوارع والطرقات الرئيسة؛ نظراً لتضخم وزيادة النمو السكاني وتضاعف أعداد الزائرين خصوصاً أيام العطل والإجازات المدرسية.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده المحافظة من نهضة شاملة وتنمية متسارعة على كل الأصعدة وبشتى المجالات تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الحكيمة وتنفيذاً لرؤية المملكة 2030.
وقال رئيس البلدية الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي: البلدية عملت على وضع جملة من الأولويات والأهداف المستقبلية للمشاريع التي تحتاجها المحافظة، والسعي الدؤوب لتذليل كل العوائق والصعوبات التي تقف في سبيل إنجاح وتحقيق تلك الأهداف للرقي بمستوى الخدمات البلدية بالمحافظة وتطويرها بالشكل الأمثل الذي يعكس دعم ومتابعة أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وحرص محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وبإشراف مباشر ومتواصل من وزير الشوؤن البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وأمين منطقة عسير لترجمة تلك المشاريع المهمة على أرض الواقع وجني ثمار الجهود المبذولة.
وأضاف: أهم تلك الأهداف المنشودة هو إيجاد الحلول العاجلة لتحرير طرق وشوارع المحافظة وتهيئتها لمرور المركبات للسير والتنقل عبر شبكة الطرق داخل المحافظة بانسيابية تامة وبكل يسر وسهولة ابتداء بإلغاء عدد كبير من إشارات المرور الضوئية وفتح مخارج ودوارات آمنة وذكية.
وأردف: تتضمن الأهداف كذلك توحيد اتجاهات السير لبعض الطرق أو عكس وتغيير اتجاهات السير لطرق أخرى؛ وذلك بالتعاون مع لجنة التنسيق المروري بالمحافظة بالتزامن مع بدء تنفيذ الحلول الدائمة والجذرية لما سبقت الإشارة إليه ومنها تنفيذ مشاريع الكباري والجسور والأنفاق في التقاطعات الحيوية والمهمة بالمحافظة.

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