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"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

صحة الأحساء ترفع درجه استعدادها تحسباً للحالة المدارية شاهين

قالت: تصحب غالباً بزخات من البَرَد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار

أعلنت صحة الأحساء رفع درجة الاستعداد تحسباً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بالحالة شاهين.

وقالت عبر حسابها في تويتر: رفعت #صحة_الأحساء درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية تحسباً للتوقعات الجوية إلى تأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية في بحر عُمان، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وأضافت، تصحب غالباً بزخاتٍ من البَرَد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار، نتيجة التأثير غير المباشر لإعصار شاهين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة الأحساء ترفع درجه استعدادها تحسباً للحالة المدارية شاهين
سبق

أعلنت صحة الأحساء رفع درجة الاستعداد تحسباً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بالحالة شاهين.

وقالت عبر حسابها في تويتر: رفعت #صحة_الأحساء درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية تحسباً للتوقعات الجوية إلى تأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية في بحر عُمان، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وأضافت، تصحب غالباً بزخاتٍ من البَرَد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار، نتيجة التأثير غير المباشر لإعصار شاهين.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:47 AM

صحة الأحساء ترفع درجه استعدادها تحسباً للحالة المدارية شاهين

قالت: تصحب غالباً بزخات من البَرَد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت صحة الأحساء رفع درجة الاستعداد تحسباً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بالحالة شاهين.

وقالت عبر حسابها في تويتر: رفعت #صحة_الأحساء درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية تحسباً للتوقعات الجوية إلى تأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية في بحر عُمان، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وأضافت، تصحب غالباً بزخاتٍ من البَرَد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار، نتيجة التأثير غير المباشر لإعصار شاهين.

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