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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد "الأقصى"

نفّذوا جولات.. ثم غادروا من باب السلسلة

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 82 مستوطناً، تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

المسجد الأقصى فلسطين

الرئيسية/ أخبار العالم

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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد "الأقصى"
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 82 مستوطناً، تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
01:58 PM

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد "الأقصى"

نفّذوا جولات.. ثم غادروا من باب السلسلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 82 مستوطناً، تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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