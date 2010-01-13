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"تقني تبوك" يؤكد جاهزيته لاستقبال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.. الأحد

في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الجميع

ينتظم أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة بمختلف المراحل يوم الأحد القادم، بالمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مع بدء الفصل التدريبي الثاني 1443هـ، بعد استعدادات وتجهيزات قدّمتها المنشآت التدريبية بكامل طاقتها الاستيعابية؛ لاستقبال المتدربين والمتدربات، وسط تطبيق أدق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة.

وتابع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، جاهزية الكليات التقنية بكل أفرعها، والمعاهد الصناعية الثانوية بكل مدن ومحافظات المنطقة، مؤكداً حرص الإدارة على بدء فصلٍ تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز.

وقال "البلوي": إن العودة لمقاعد التدريب ستشمل -بمشيئة الله- في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع في 3 كليات للبنين وكلية للبنات، و3 أفرع للكليات، و5 معاهد، ومعهد للتدريب بالسجون.

وأضاف: لقد أكملت هذه المنشآت استعداداتها مبكراً من حيث التجهيز والترتيب بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع، فإن من أولى الأولويات الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة، التي تهتم بالتدريب الحضوري وتوفر كامل التجهيزات والاحترازات التي تضمن سلامة أبنائها وبناتها، وتحثهم على البروتوكولات الوقائية المتبعة من لبس الكمام والتباعد والحرص على أخذ اللقاح، منوهاً بدعم وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، ومتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وحرصهم على أبنائهم المتدربين والمتدربات.

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"تقني تبوك" يؤكد جاهزيته لاستقبال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.. الأحد
سبق

ينتظم أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة بمختلف المراحل يوم الأحد القادم، بالمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مع بدء الفصل التدريبي الثاني 1443هـ، بعد استعدادات وتجهيزات قدّمتها المنشآت التدريبية بكامل طاقتها الاستيعابية؛ لاستقبال المتدربين والمتدربات، وسط تطبيق أدق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة.

وتابع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، جاهزية الكليات التقنية بكل أفرعها، والمعاهد الصناعية الثانوية بكل مدن ومحافظات المنطقة، مؤكداً حرص الإدارة على بدء فصلٍ تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز.

وقال "البلوي": إن العودة لمقاعد التدريب ستشمل -بمشيئة الله- في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع في 3 كليات للبنين وكلية للبنات، و3 أفرع للكليات، و5 معاهد، ومعهد للتدريب بالسجون.

وأضاف: لقد أكملت هذه المنشآت استعداداتها مبكراً من حيث التجهيز والترتيب بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع، فإن من أولى الأولويات الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة، التي تهتم بالتدريب الحضوري وتوفر كامل التجهيزات والاحترازات التي تضمن سلامة أبنائها وبناتها، وتحثهم على البروتوكولات الوقائية المتبعة من لبس الكمام والتباعد والحرص على أخذ اللقاح، منوهاً بدعم وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، ومتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وحرصهم على أبنائهم المتدربين والمتدربات.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:53 AM

"تقني تبوك" يؤكد جاهزيته لاستقبال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.. الأحد

في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الجميع

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نواف الغضوري - تبوك
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ينتظم أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة بمختلف المراحل يوم الأحد القادم، بالمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مع بدء الفصل التدريبي الثاني 1443هـ، بعد استعدادات وتجهيزات قدّمتها المنشآت التدريبية بكامل طاقتها الاستيعابية؛ لاستقبال المتدربين والمتدربات، وسط تطبيق أدق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة.

وتابع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، جاهزية الكليات التقنية بكل أفرعها، والمعاهد الصناعية الثانوية بكل مدن ومحافظات المنطقة، مؤكداً حرص الإدارة على بدء فصلٍ تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز.

وقال "البلوي": إن العودة لمقاعد التدريب ستشمل -بمشيئة الله- في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع في 3 كليات للبنين وكلية للبنات، و3 أفرع للكليات، و5 معاهد، ومعهد للتدريب بالسجون.

وأضاف: لقد أكملت هذه المنشآت استعداداتها مبكراً من حيث التجهيز والترتيب بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع، فإن من أولى الأولويات الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة، التي تهتم بالتدريب الحضوري وتوفر كامل التجهيزات والاحترازات التي تضمن سلامة أبنائها وبناتها، وتحثهم على البروتوكولات الوقائية المتبعة من لبس الكمام والتباعد والحرص على أخذ اللقاح، منوهاً بدعم وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، ومتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وحرصهم على أبنائهم المتدربين والمتدربات.

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