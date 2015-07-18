بتغريدة.. "مرابط النصر" يكذّب خبر صحيفة ورقية

كذّب المحترف المغربي في نادي النصر نور الدين مرابط، تغريدة نشرتها صحيفة ورقية اليوم، كانت تتحدث عن وجود سوء فهم بين اللاعب ومدرب النصر روي فيتوريا.

المحترف المغربي اكتفى بالرد على التغريدة بنشر صورة تجمعه مع المدرب، في إشارة إلى أن الخبر غير صحيح.