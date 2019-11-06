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أمير الجوف يوجّه باستكمال إنارة طريق "الأمير عبدالإله" شرق سكاكا‎

"الشرعان": الإمارة شرعت في أعمال تركيب أبراج بارتفاع 20 مترًا

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باستكمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز - جنوبًا - وذلك لخدمة مرتادي الطريق وما يمثله من أهمية كحزام دائري شرق مدينة سكاكا.

وتفصيلاً، أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أمانة المنطقة شرعت بأعمال استكمال إنارة الطريق، وسيتم تركيب أبراج بارتفاع 20 مترًا، وعلى كل برج أربع وحدات إنارة LED .

وقدم "الشرعان" الشكر لأمير منطقة الجوف ونائبه على دعمهما مشروعات الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته الدائمة.

أمير الجوف طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز سكاكا

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أمير الجوف يوجّه باستكمال إنارة طريق "الأمير عبدالإله" شرق سكاكا‎
سبق

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باستكمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز - جنوبًا - وذلك لخدمة مرتادي الطريق وما يمثله من أهمية كحزام دائري شرق مدينة سكاكا.

وتفصيلاً، أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أمانة المنطقة شرعت بأعمال استكمال إنارة الطريق، وسيتم تركيب أبراج بارتفاع 20 مترًا، وعلى كل برج أربع وحدات إنارة LED .

وقدم "الشرعان" الشكر لأمير منطقة الجوف ونائبه على دعمهما مشروعات الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته الدائمة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:00 PM

أمير الجوف يوجّه باستكمال إنارة طريق "الأمير عبدالإله" شرق سكاكا‎

"الشرعان": الإمارة شرعت في أعمال تركيب أبراج بارتفاع 20 مترًا

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مهنا التميمي - الجوف
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وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باستكمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز - جنوبًا - وذلك لخدمة مرتادي الطريق وما يمثله من أهمية كحزام دائري شرق مدينة سكاكا.

وتفصيلاً، أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أمانة المنطقة شرعت بأعمال استكمال إنارة الطريق، وسيتم تركيب أبراج بارتفاع 20 مترًا، وعلى كل برج أربع وحدات إنارة LED .

وقدم "الشرعان" الشكر لأمير منطقة الجوف ونائبه على دعمهما مشروعات الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته الدائمة.

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