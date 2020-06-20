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البرازيل تتجاوز حد المليون في حالات الإصابة بكورونا إضافة إلى 50 ألف وفاة

ثاني أكثر دول العالم تأثرًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة

ذكرت بيانات لوزارة الصحة أن البرازيل تجاوزت في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 50 ألف حالة وفاة؛ في تدهور جديد في ثاني أكثر دول العالم تأثرًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت مليونًا و32913 ألف حالة إصابة مؤكدة، مع 1206 حالات وفاة جديدة يوم الجمعة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تتجاوز حد المليون في حالات الإصابة بكورونا إضافة إلى 50 ألف وفاة
سبق

ذكرت بيانات لوزارة الصحة أن البرازيل تجاوزت في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 50 ألف حالة وفاة؛ في تدهور جديد في ثاني أكثر دول العالم تأثرًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت مليونًا و32913 ألف حالة إصابة مؤكدة، مع 1206 حالات وفاة جديدة يوم الجمعة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954 حالة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:17 AM

البرازيل تتجاوز حد المليون في حالات الإصابة بكورونا إضافة إلى 50 ألف وفاة

ثاني أكثر دول العالم تأثرًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت بيانات لوزارة الصحة أن البرازيل تجاوزت في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 50 ألف حالة وفاة؛ في تدهور جديد في ثاني أكثر دول العالم تأثرًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت مليونًا و32913 ألف حالة إصابة مؤكدة، مع 1206 حالات وفاة جديدة يوم الجمعة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954 حالة.

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