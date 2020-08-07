"المدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة

احتفل الشاب سامي عبده يحيى المدخلي، بزواجه، أول أمس الأربعاء، في قاعة السحاب بمحافظة صامطة، بحضور عدد من الأقارب
والأصدقاء وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".
احتفل الشاب سامي عبده يحيى المدخلي، بزواجه، أول أمس الأربعاء، في قاعة السحاب بمحافظة صامطة، بحضور عدد من الأقارب
والأصدقاء وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".
احتفل الشاب سامي عبده يحيى المدخلي، بزواجه، أول أمس الأربعاء، في قاعة السحاب بمحافظة صامطة، بحضور عدد من الأقارب
والأصدقاء وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".
احتفل الشاب سامي عبده يحيى المدخلي، بزواجه، أول أمس الأربعاء، في قاعة السحاب بمحافظة صامطة، بحضور عدد من الأقارب
والأصدقاء وسط إجراءات احترازية وقائية من فيروس "كورونا".