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"الصحة": 157 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعدد المتعافين يرتفع لـ264 حالة

إندونيسيا: 21 وفاة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 149 إصابة

ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 1667

سجلت إندونيسيا 149 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1677 حالة.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن الفيروس قضى على 21 مريضاً؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 وفاة في حين شفيت 103 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا: 21 وفاة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 149 إصابة
سبق

سجلت إندونيسيا 149 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1677 حالة.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن الفيروس قضى على 21 مريضاً؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 وفاة في حين شفيت 103 حالات.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:40 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:12 PM

إندونيسيا: 21 وفاة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 149 إصابة

ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 1667

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا 149 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1677 حالة.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن الفيروس قضى على 21 مريضاً؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 وفاة في حين شفيت 103 حالات.

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