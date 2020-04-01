إندونيسيا: 21 وفاة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 149 إصابة
ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 1667
سجلت إندونيسيا 149 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1677 حالة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن الفيروس قضى على 21 مريضاً؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 وفاة في حين شفيت 103 حالات.
فيروس كورونا الجديد
إندونيسيا: 21 وفاة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 149 إصابة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-01
سجلت إندونيسيا 149 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1677 حالة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن الفيروس قضى على 21 مريضاً؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 وفاة في حين شفيت 103 حالات.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:40 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:12 PM
إندونيسيا: 21 وفاة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 149 إصابة
ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 1667
سجلت إندونيسيا 149 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1677 حالة.
وأوضح المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن الفيروس قضى على 21 مريضاً؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 وفاة في حين شفيت 103 حالات.