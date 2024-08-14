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كورونا في ليبيا: 439 إصابة جديدة ووفاة 3 وتماثل 38 حالة للشفاء

طبقاً لبيانات المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1899 عينة سالبة، و439 عينة موجبة، بينها 226 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين، مشيراً إلى تماثل 38 حالة للشفاء.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في ليبيا: 439 إصابة جديدة ووفاة 3 وتماثل 38 حالة للشفاء
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1899 عينة سالبة، و439 عينة موجبة، بينها 226 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين، مشيراً إلى تماثل 38 حالة للشفاء.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
01:05 PM

كورونا في ليبيا: 439 إصابة جديدة ووفاة 3 وتماثل 38 حالة للشفاء

طبقاً لبيانات المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1899 عينة سالبة، و439 عينة موجبة، بينها 226 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين، مشيراً إلى تماثل 38 حالة للشفاء.

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