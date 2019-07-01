بالصور .. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعًا من المواطنين

في قصر السلام بجدة وتشرف الحضور بالسلام على الملك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، والعلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، أيده الله.

حضر الاستقبال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي الفيصل، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالله بن منصور بن جلوي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير وليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.