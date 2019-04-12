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بالصور.. عمال معمل حلويات يجهِّزون "سمبوسك" رمضان داخل سكنهم الشعبي

في حملة استباقية قبيل حلول الشهر الفضيل.. وأمانة الطائف تضبطهم

في حملة استباقية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، عن سكن شعبي، يقع خلف أحد المحال المعروفة لبيع الحلويات في حي الشهداء الجنوبي، حوَّله العمالة "البنجلاديشيون" إلى معمل أو مصنع لإنتاج الحلويات الرمضانية، والمعجنات، والسمبوسك، تجهيزًا واستعدادًا للشهر الكريم.

وبتفتيش الموقع الذي يعمل بدون ترخيص نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، تم ضبط كميات كبيرة من السمبوسك المثلجة، وكميات من تجهيزات الكنافة والبسبوسة بمواد غير صالحة، كذلك العثور على كميات من أكياس اللحوم مجهولة المصدر. فيما كشف عن أن الثلاجات تفتقر للتخزين الآمن، وعند فتحها كانت مليئة بالحشرات والصراصير التي اختلطت بتلك الحلويات والمعجنات المثلجة.

وقد تمت مصادرة جميع محتويات المعمل المخالف، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حياله بإغلاقه، بانتظار صدور الغرامات المالية المقدرة.

يأتي ذلك ضمن جولات الأمانة بالطائف لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. عمال معمل حلويات يجهِّزون "سمبوسك" رمضان داخل سكنهم الشعبي
سبق

في حملة استباقية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، عن سكن شعبي، يقع خلف أحد المحال المعروفة لبيع الحلويات في حي الشهداء الجنوبي، حوَّله العمالة "البنجلاديشيون" إلى معمل أو مصنع لإنتاج الحلويات الرمضانية، والمعجنات، والسمبوسك، تجهيزًا واستعدادًا للشهر الكريم.

وبتفتيش الموقع الذي يعمل بدون ترخيص نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، تم ضبط كميات كبيرة من السمبوسك المثلجة، وكميات من تجهيزات الكنافة والبسبوسة بمواد غير صالحة، كذلك العثور على كميات من أكياس اللحوم مجهولة المصدر. فيما كشف عن أن الثلاجات تفتقر للتخزين الآمن، وعند فتحها كانت مليئة بالحشرات والصراصير التي اختلطت بتلك الحلويات والمعجنات المثلجة.

وقد تمت مصادرة جميع محتويات المعمل المخالف، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حياله بإغلاقه، بانتظار صدور الغرامات المالية المقدرة.

يأتي ذلك ضمن جولات الأمانة بالطائف لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:57 AM

بالصور.. عمال معمل حلويات يجهِّزون "سمبوسك" رمضان داخل سكنهم الشعبي

في حملة استباقية قبيل حلول الشهر الفضيل.. وأمانة الطائف تضبطهم

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فهد العتيبي - الطائف
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في حملة استباقية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، عن سكن شعبي، يقع خلف أحد المحال المعروفة لبيع الحلويات في حي الشهداء الجنوبي، حوَّله العمالة "البنجلاديشيون" إلى معمل أو مصنع لإنتاج الحلويات الرمضانية، والمعجنات، والسمبوسك، تجهيزًا واستعدادًا للشهر الكريم.

وبتفتيش الموقع الذي يعمل بدون ترخيص نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، تم ضبط كميات كبيرة من السمبوسك المثلجة، وكميات من تجهيزات الكنافة والبسبوسة بمواد غير صالحة، كذلك العثور على كميات من أكياس اللحوم مجهولة المصدر. فيما كشف عن أن الثلاجات تفتقر للتخزين الآمن، وعند فتحها كانت مليئة بالحشرات والصراصير التي اختلطت بتلك الحلويات والمعجنات المثلجة.

وقد تمت مصادرة جميع محتويات المعمل المخالف، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حياله بإغلاقه، بانتظار صدور الغرامات المالية المقدرة.

يأتي ذلك ضمن جولات الأمانة بالطائف لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا.

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