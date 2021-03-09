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لوف يطلب إنهاء عقده مع المنتخب الألماني بعد انتهاء كأس أوروبا

تعالت الأصوات المطالبة برحيله بعد الخسارة بسداسية  أمام إسبانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب يواكيم لوف طلب إنهاء عقده مع نهاية كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد أن قضى 15 عامًا على رأس الجهاز الفني.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن لوف الذي قاد الـ"مانشافت" إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل "طلب إنهاء عقده الذي يمتد حتى كأس العالم 2022 (في قطر)، مع نهاية كأس أوروبا، وقد وافق الاتحاد الألماني على طلبه".
وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني منذ أغسطس 2006 وقاده إلى تحقيق مونديال البرازيل.

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل لوف بعد الخسارة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

الاتحاد الألماني لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لوف يطلب إنهاء عقده مع المنتخب الألماني بعد انتهاء كأس أوروبا
سبق

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب يواكيم لوف طلب إنهاء عقده مع نهاية كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد أن قضى 15 عامًا على رأس الجهاز الفني.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن لوف الذي قاد الـ"مانشافت" إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل "طلب إنهاء عقده الذي يمتد حتى كأس العالم 2022 (في قطر)، مع نهاية كأس أوروبا، وقد وافق الاتحاد الألماني على طلبه".
وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني منذ أغسطس 2006 وقاده إلى تحقيق مونديال البرازيل.

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل لوف بعد الخسارة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:41 PM

لوف يطلب إنهاء عقده مع المنتخب الألماني بعد انتهاء كأس أوروبا

تعالت الأصوات المطالبة برحيله بعد الخسارة بسداسية  أمام إسبانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب يواكيم لوف طلب إنهاء عقده مع نهاية كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد أن قضى 15 عامًا على رأس الجهاز الفني.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن لوف الذي قاد الـ"مانشافت" إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل "طلب إنهاء عقده الذي يمتد حتى كأس العالم 2022 (في قطر)، مع نهاية كأس أوروبا، وقد وافق الاتحاد الألماني على طلبه".
وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني منذ أغسطس 2006 وقاده إلى تحقيق مونديال البرازيل.

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل لوف بعد الخسارة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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