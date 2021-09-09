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"صحة القصيم" تنفذ أكثر من 5300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

خلال الربع الثاني من العام 2021م.. شملت المستشفيات الحكومية والخاصة والمجمعات

نفّذت صحة القصيم 5391 جولة رقابية؛ وذلك خلال الربع الثاني من العام 2021م، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية، ومراكز الخدمات المساندة؛ وذلك لقياس ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19.

وبيّنت أن عدد الجولات الرقابية على المستشفيات الخاصة، بلغ 563 جولة، ومستشفيات القطاع الحكومي 531 جولة، والمجمعات الطبية العامة 427 جولة، والمجمعات الطبية الخاصة 826 جولة، والصيدليات الأهلية 2869 جولة، والخدمات الصحية المساندة 175 جولة رقابية.

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"صحة القصيم" تنفذ أكثر من 5300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة القصيم 5391 جولة رقابية؛ وذلك خلال الربع الثاني من العام 2021م، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية، ومراكز الخدمات المساندة؛ وذلك لقياس ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19.

وبيّنت أن عدد الجولات الرقابية على المستشفيات الخاصة، بلغ 563 جولة، ومستشفيات القطاع الحكومي 531 جولة، والمجمعات الطبية العامة 427 جولة، والمجمعات الطبية الخاصة 826 جولة، والصيدليات الأهلية 2869 جولة، والخدمات الصحية المساندة 175 جولة رقابية.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
11:07 AM

"صحة القصيم" تنفذ أكثر من 5300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

خلال الربع الثاني من العام 2021م.. شملت المستشفيات الحكومية والخاصة والمجمعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت صحة القصيم 5391 جولة رقابية؛ وذلك خلال الربع الثاني من العام 2021م، شملت المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية، ومراكز الخدمات المساندة؛ وذلك لقياس ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19.

وبيّنت أن عدد الجولات الرقابية على المستشفيات الخاصة، بلغ 563 جولة، ومستشفيات القطاع الحكومي 531 جولة، والمجمعات الطبية العامة 427 جولة، والمجمعات الطبية الخاصة 826 جولة، والصيدليات الأهلية 2869 جولة، والخدمات الصحية المساندة 175 جولة رقابية.

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