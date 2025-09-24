أعلن محافظ محافظة الخرمة شاكر بن خالد الشريف؛ بعد مشاركة رجل العفو "خويتم الحارثي"؛ أهالي الخرمة في احتفالهم باليوم الوطني السعودي، تسمية أحد شوارع "الخرمة" باسم ابنه "معتز" -رحمه الله-.
كما قدّم المواطن عبدالله بن جريبة السبيعي؛ "البشت" الذي كان يرتديه في الاحتفال، هدية لـ"الحارثي"؛ وذلك تقديراً لموقفه النبيل بالعفو عن قاتل ابنه لوجه الله.
وشارك الشاعر "خويتم الحارثي"؛ مساء أمس، أهالي محافظة الخرمة بقصيدة وطنية في احتفالهم باليوم الوطني 89 بساحة البلدية والذي تضمن قصائد وشيلات وطنية وعروضاً مسرحية، واختتم بمشاركة المحافظ والمشايخ والأعيان وبعض المواطنين بالعرضة النجدية.
شارع باسم "معتز الحارثي" بالخرمة .. والأب يحتفي بالوطن بقصيدة ويُهدى "بشتاً"
محمد الزاملسبق2019-09-24
أعلن محافظ محافظة الخرمة شاكر بن خالد الشريف؛ بعد مشاركة رجل العفو "خويتم الحارثي"؛ أهالي الخرمة في احتفالهم باليوم الوطني السعودي، تسمية أحد شوارع "الخرمة" باسم ابنه "معتز" -رحمه الله-.
كما قدّم المواطن عبدالله بن جريبة السبيعي؛ "البشت" الذي كان يرتديه في الاحتفال، هدية لـ"الحارثي"؛ وذلك تقديراً لموقفه النبيل بالعفو عن قاتل ابنه لوجه الله.
وشارك الشاعر "خويتم الحارثي"؛ مساء أمس، أهالي محافظة الخرمة بقصيدة وطنية في احتفالهم باليوم الوطني 89 بساحة البلدية والذي تضمن قصائد وشيلات وطنية وعروضاً مسرحية، واختتم بمشاركة المحافظ والمشايخ والأعيان وبعض المواطنين بالعرضة النجدية.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
02:03 PM
شارع باسم "معتز الحارثي" بالخرمة .. والأب يحتفي بالوطن بقصيدة ويُهدى "بشتاً"
أعلن محافظ محافظة الخرمة شاكر بن خالد الشريف؛ بعد مشاركة رجل العفو "خويتم الحارثي"؛ أهالي الخرمة في احتفالهم باليوم الوطني السعودي، تسمية أحد شوارع "الخرمة" باسم ابنه "معتز" -رحمه الله-.
كما قدّم المواطن عبدالله بن جريبة السبيعي؛ "البشت" الذي كان يرتديه في الاحتفال، هدية لـ"الحارثي"؛ وذلك تقديراً لموقفه النبيل بالعفو عن قاتل ابنه لوجه الله.
وشارك الشاعر "خويتم الحارثي"؛ مساء أمس، أهالي محافظة الخرمة بقصيدة وطنية في احتفالهم باليوم الوطني 89 بساحة البلدية والذي تضمن قصائد وشيلات وطنية وعروضاً مسرحية، واختتم بمشاركة المحافظ والمشايخ والأعيان وبعض المواطنين بالعرضة النجدية.