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السودان.. الحُكم بإعدام ضابط قتل متظاهرًا دهسًا بسيارة عسكرية

"الاستئناف" أمرت برفع أوراق الدعوى لتأكيد قرارها

أيَّدت محكمة الاستئناف في أم درمان السودانية حُكْم إعدام ضابط بقوات الدعم؛ أُدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الثالث من يونيو 2019م.

وذكرت المحكمة في الحكم أنها تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قتل المتظاهر حنفي عبدالشكور.

وأمرت المحكمة برفع أوراق الدعوى إليها لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم، وفقًا لصحيفة "سودان تريبيون".

وأصدرت محكمة في 24 مايو الماضي حُكمًا بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قضية حنفي عبدالشكور، الذي قُتل دهسًا بسيارة عسكرية، كان يقودها المدان.

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السودان.. الحُكم بإعدام ضابط قتل متظاهرًا دهسًا بسيارة عسكرية
سبق

أيَّدت محكمة الاستئناف في أم درمان السودانية حُكْم إعدام ضابط بقوات الدعم؛ أُدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الثالث من يونيو 2019م.

وذكرت المحكمة في الحكم أنها تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قتل المتظاهر حنفي عبدالشكور.

وأمرت المحكمة برفع أوراق الدعوى إليها لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم، وفقًا لصحيفة "سودان تريبيون".

وأصدرت محكمة في 24 مايو الماضي حُكمًا بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قضية حنفي عبدالشكور، الذي قُتل دهسًا بسيارة عسكرية، كان يقودها المدان.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:28 PM

السودان.. الحُكم بإعدام ضابط قتل متظاهرًا دهسًا بسيارة عسكرية

"الاستئناف" أمرت برفع أوراق الدعوى لتأكيد قرارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أيَّدت محكمة الاستئناف في أم درمان السودانية حُكْم إعدام ضابط بقوات الدعم؛ أُدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الثالث من يونيو 2019م.

وذكرت المحكمة في الحكم أنها تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قتل المتظاهر حنفي عبدالشكور.

وأمرت المحكمة برفع أوراق الدعوى إليها لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم، وفقًا لصحيفة "سودان تريبيون".

وأصدرت محكمة في 24 مايو الماضي حُكمًا بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قضية حنفي عبدالشكور، الذي قُتل دهسًا بسيارة عسكرية، كان يقودها المدان.

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