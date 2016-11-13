النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرويلي" مديرًا للمركز الإعلامي ومتحدثًا رسميًّا لأمانة الرياض

تعهّد بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد

أصدر أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، الأربعاء؛ قرارًا بتكليف الزميل الإعلامي علي الرويلي، مديرًا للمركز الإعلامي في أمانة الرياض، ومتحدثًا رسميًّا لها.

وقدّم "الرويلي" شكره وتقديره لأمين المنطقة، على ثقته، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن العريق، سائلًا الله العون والتوفيق.

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الرويلي" مديرًا للمركز الإعلامي ومتحدثًا رسميًّا لأمانة الرياض
سبق

أصدر أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، الأربعاء؛ قرارًا بتكليف الزميل الإعلامي علي الرويلي، مديرًا للمركز الإعلامي في أمانة الرياض، ومتحدثًا رسميًّا لها.

وقدّم "الرويلي" شكره وتقديره لأمين المنطقة، على ثقته، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن العريق، سائلًا الله العون والتوفيق.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
07:36 PM

"الرويلي" مديرًا للمركز الإعلامي ومتحدثًا رسميًّا لأمانة الرياض

تعهّد بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
67

أصدر أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، الأربعاء؛ قرارًا بتكليف الزميل الإعلامي علي الرويلي، مديرًا للمركز الإعلامي في أمانة الرياض، ومتحدثًا رسميًّا لها.

وقدّم "الرويلي" شكره وتقديره لأمين المنطقة، على ثقته، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن العريق، سائلًا الله العون والتوفيق.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,327
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,258
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,622
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,913

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة