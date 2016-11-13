أصدر أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، الأربعاء؛ قرارًا بتكليف الزميل الإعلامي علي الرويلي، مديرًا للمركز الإعلامي في أمانة الرياض، ومتحدثًا رسميًّا لها. وقدّم "الرويلي" شكره وتقديره لأمين المنطقة، على ثقته، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن العريق، سائلًا الله العون والتوفيق.

"الرويلي" مديرًا للمركز الإعلامي ومتحدثًا رسميًّا لأمانة الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-13 أصدر أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، الأربعاء؛ قرارًا بتكليف الزميل الإعلامي علي الرويلي، مديرًا للمركز الإعلامي في أمانة الرياض، ومتحدثًا رسميًّا لها.



وقدّم "الرويلي" شكره وتقديره لأمين المنطقة، على ثقته، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن العريق، سائلًا الله العون والتوفيق.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 07:36 PM

"الرويلي" مديرًا للمركز الإعلامي ومتحدثًا رسميًّا لأمانة الرياض تعهّد بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد





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أصدر أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، الأربعاء؛ قرارًا بتكليف الزميل الإعلامي علي الرويلي، مديرًا للمركز الإعلامي في أمانة الرياض، ومتحدثًا رسميًّا لها.



وقدّم "الرويلي" شكره وتقديره لأمين المنطقة، على ثقته، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن العريق، سائلًا الله العون والتوفيق.