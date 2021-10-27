النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تشارك في التمرين الدولي ConvEx-3  لفرضية طارئ نووي حاد

نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة براكة الإماراتية

شاركت السعودية أمس في التمرين الدولي ConvEx-3 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفرضية طارئ نووي حاد.

وكانت الحادثة في محطة براكة النووية الإماراتية، بفرضية انبعاث مواد مشعة إلى خارج المحطة، بمشاركة 76 دولة من الدول الأعضاء في الوكالة، و12 منظمة دولية، و111 مختبرًا للقياسات الإشعاعية في التمرين الذي استمر لمدة 36 ساعة.

ويُعدُّ هذا التمرين أكثر تمارين الطوارئ التي تنظمها الوكالة تعقيدًا من حيث تنوع الإجراءات؛ إذ يتم التحضير لإجرائه كل ثلاث إلى خمس سنوات، ويُنفَّذ في إطار اتفاقيتَيْ التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، اللتين انضمت إليهما السعودية في عام 1989م.

ويتم من خلال المشاركة في هذه التمرين اختبار المنظومة الوطنية للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية، واختبار أدوات التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك بين الجهات الوطنية المشاركة في التمرين، إضافة إلى إبراز قدرات استعدادات السعودية للاستجابة الكاملة لهذه النوعية من الحوادث النووية على الصعيد الدولي.

وتضمنت أحداث التمرين تفعيل المنصة الحاسوبية لنمذجة ومحاكاة السحابة الإشعاعية لاستقراء مساراتها في مركز عمليات الطوارئ في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي تعمل اعتمادًا على ظروف الطقس وتنبؤاتها من المركز الوطني للأرصاد، ورصد السحابة الإشعاعية من خلال محطات الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر التابعة للهيئة، وتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

وعُقد الحدث برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني مع عدد من الجهات الوطنية ذات المهام الرئيسة في الخطة، وتم رفع التوصيات والإجراءات المراد اتخاذها تبعًا لتداعيات الحادث، ورفع نماذج بيانات إعلامية للجمهور. كما تضمنت التوصيات عددًا من الإجراءات المرتبطة بالتواصل مع السفارة السعودية في دولة الإمارات والسفارات الأجنبية داخل السعودية، وتشديد الإجراءات الأمنية في منفذ البطحاء على الحدود السعودية - الإماراتية، مع تكثيف عمليات مراقبة تلوث المواد الغذائية والسلع الداخلة والخارجة عبر المنفذ.

وقد شارك مركز عمليات الطوارئ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية كذلك في بيانات الرصد والمحاكاة في منصات مركز الأحداث والطوارئ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتائج تقدير التلوث الإشعاعي لبعض العينات البيئية المشتركة من الوكالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تشارك في التمرين الدولي ConvEx-3  لفرضية طارئ نووي حاد
سبق

شاركت السعودية أمس في التمرين الدولي ConvEx-3 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفرضية طارئ نووي حاد.

وكانت الحادثة في محطة براكة النووية الإماراتية، بفرضية انبعاث مواد مشعة إلى خارج المحطة، بمشاركة 76 دولة من الدول الأعضاء في الوكالة، و12 منظمة دولية، و111 مختبرًا للقياسات الإشعاعية في التمرين الذي استمر لمدة 36 ساعة.

ويُعدُّ هذا التمرين أكثر تمارين الطوارئ التي تنظمها الوكالة تعقيدًا من حيث تنوع الإجراءات؛ إذ يتم التحضير لإجرائه كل ثلاث إلى خمس سنوات، ويُنفَّذ في إطار اتفاقيتَيْ التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، اللتين انضمت إليهما السعودية في عام 1989م.

ويتم من خلال المشاركة في هذه التمرين اختبار المنظومة الوطنية للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية، واختبار أدوات التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك بين الجهات الوطنية المشاركة في التمرين، إضافة إلى إبراز قدرات استعدادات السعودية للاستجابة الكاملة لهذه النوعية من الحوادث النووية على الصعيد الدولي.

وتضمنت أحداث التمرين تفعيل المنصة الحاسوبية لنمذجة ومحاكاة السحابة الإشعاعية لاستقراء مساراتها في مركز عمليات الطوارئ في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي تعمل اعتمادًا على ظروف الطقس وتنبؤاتها من المركز الوطني للأرصاد، ورصد السحابة الإشعاعية من خلال محطات الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر التابعة للهيئة، وتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

وعُقد الحدث برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني مع عدد من الجهات الوطنية ذات المهام الرئيسة في الخطة، وتم رفع التوصيات والإجراءات المراد اتخاذها تبعًا لتداعيات الحادث، ورفع نماذج بيانات إعلامية للجمهور. كما تضمنت التوصيات عددًا من الإجراءات المرتبطة بالتواصل مع السفارة السعودية في دولة الإمارات والسفارات الأجنبية داخل السعودية، وتشديد الإجراءات الأمنية في منفذ البطحاء على الحدود السعودية - الإماراتية، مع تكثيف عمليات مراقبة تلوث المواد الغذائية والسلع الداخلة والخارجة عبر المنفذ.

وقد شارك مركز عمليات الطوارئ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية كذلك في بيانات الرصد والمحاكاة في منصات مركز الأحداث والطوارئ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتائج تقدير التلوث الإشعاعي لبعض العينات البيئية المشتركة من الوكالة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
08:29 PM

السعودية تشارك في التمرين الدولي ConvEx-3  لفرضية طارئ نووي حاد

نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة براكة الإماراتية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
616

شاركت السعودية أمس في التمرين الدولي ConvEx-3 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفرضية طارئ نووي حاد.

وكانت الحادثة في محطة براكة النووية الإماراتية، بفرضية انبعاث مواد مشعة إلى خارج المحطة، بمشاركة 76 دولة من الدول الأعضاء في الوكالة، و12 منظمة دولية، و111 مختبرًا للقياسات الإشعاعية في التمرين الذي استمر لمدة 36 ساعة.

ويُعدُّ هذا التمرين أكثر تمارين الطوارئ التي تنظمها الوكالة تعقيدًا من حيث تنوع الإجراءات؛ إذ يتم التحضير لإجرائه كل ثلاث إلى خمس سنوات، ويُنفَّذ في إطار اتفاقيتَيْ التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، اللتين انضمت إليهما السعودية في عام 1989م.

ويتم من خلال المشاركة في هذه التمرين اختبار المنظومة الوطنية للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية، واختبار أدوات التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك بين الجهات الوطنية المشاركة في التمرين، إضافة إلى إبراز قدرات استعدادات السعودية للاستجابة الكاملة لهذه النوعية من الحوادث النووية على الصعيد الدولي.

وتضمنت أحداث التمرين تفعيل المنصة الحاسوبية لنمذجة ومحاكاة السحابة الإشعاعية لاستقراء مساراتها في مركز عمليات الطوارئ في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي تعمل اعتمادًا على ظروف الطقس وتنبؤاتها من المركز الوطني للأرصاد، ورصد السحابة الإشعاعية من خلال محطات الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر التابعة للهيئة، وتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

وعُقد الحدث برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني مع عدد من الجهات الوطنية ذات المهام الرئيسة في الخطة، وتم رفع التوصيات والإجراءات المراد اتخاذها تبعًا لتداعيات الحادث، ورفع نماذج بيانات إعلامية للجمهور. كما تضمنت التوصيات عددًا من الإجراءات المرتبطة بالتواصل مع السفارة السعودية في دولة الإمارات والسفارات الأجنبية داخل السعودية، وتشديد الإجراءات الأمنية في منفذ البطحاء على الحدود السعودية - الإماراتية، مع تكثيف عمليات مراقبة تلوث المواد الغذائية والسلع الداخلة والخارجة عبر المنفذ.

وقد شارك مركز عمليات الطوارئ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية كذلك في بيانات الرصد والمحاكاة في منصات مركز الأحداث والطوارئ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتائج تقدير التلوث الإشعاعي لبعض العينات البيئية المشتركة من الوكالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة