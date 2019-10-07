في تحقيق لـ"عزل" الرئيس الأمريكي.. "الديمقراطيون" يطلبون وثائق من البنتاغون

ذات صلة بقرار "ترامب" وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا

طلب الرؤساء الديمقراطيون للجان التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البنتاغون ومكتب الموازنة في البيت الأبيض تقديم وثائق ذات صلة بقرار الرئيس وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ووجَّه رؤساء اللجان الثلاث التي تتولى التحقيق رسالة إلى وزير الدفاع ومسؤولين آخرين، جاء فيها أن "المذكرة المرفقة تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا، أقرها الكونغرس من أجل التصدي للعدوان الروسي"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.



ويسعى رؤساء اللجان النيابية التي تتولى التحقيق للحصول على معلومات ذات صلة بضغوط مارسها ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويده بمعلومات من شأنها أن تلحق الضرر بمنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.