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"العجلان": لقاء الملك برجال الأعمال أكد دعم القيادة للقطاع الخاص

في إطار "تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق الوظائف"

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة استقباله كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال، يوم الأربعاء 23 يناير 2019.

وأكد "العجلان" أن استقبال الملك يؤكد قرب القيادة الدائم من كل شرائح المجتمع، ويجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم وتعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في ظل ما تنعم به البلاد من أمن وأمان، مما يوفر المناخ والبيئة المناسبين لكل الأنشطة والقطاعات الاستثمارية بما في ذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة.

وقال "العجلان": كلمات خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء تشكل دعماً للقطاع الخاص وتؤكد أن اهتمام الدولة بتسهيل الأعمال ومعالجة أي معوقات تعترض طريق القطاع الخاص بما ينعكس على تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه، وقد كانت كلماته وستبقى محل ثناء وتقدير الجميع.

وأضاف: قطاع الأعمال حريص على مواكبة تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لا سيما وأن دور القطاع الخاص في رؤية 2030 يشكل أساساً مهماً في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق الوظائف ودعم الصناعة الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العجلان": لقاء الملك برجال الأعمال أكد دعم القيادة للقطاع الخاص
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة استقباله كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال، يوم الأربعاء 23 يناير 2019.

وأكد "العجلان" أن استقبال الملك يؤكد قرب القيادة الدائم من كل شرائح المجتمع، ويجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم وتعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في ظل ما تنعم به البلاد من أمن وأمان، مما يوفر المناخ والبيئة المناسبين لكل الأنشطة والقطاعات الاستثمارية بما في ذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة.

وقال "العجلان": كلمات خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء تشكل دعماً للقطاع الخاص وتؤكد أن اهتمام الدولة بتسهيل الأعمال ومعالجة أي معوقات تعترض طريق القطاع الخاص بما ينعكس على تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه، وقد كانت كلماته وستبقى محل ثناء وتقدير الجميع.

وأضاف: قطاع الأعمال حريص على مواكبة تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لا سيما وأن دور القطاع الخاص في رؤية 2030 يشكل أساساً مهماً في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق الوظائف ودعم الصناعة الوطنية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
02:30 PM

"العجلان": لقاء الملك برجال الأعمال أكد دعم القيادة للقطاع الخاص

في إطار "تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق الوظائف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة استقباله كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال، يوم الأربعاء 23 يناير 2019.

وأكد "العجلان" أن استقبال الملك يؤكد قرب القيادة الدائم من كل شرائح المجتمع، ويجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم وتعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في ظل ما تنعم به البلاد من أمن وأمان، مما يوفر المناخ والبيئة المناسبين لكل الأنشطة والقطاعات الاستثمارية بما في ذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة.

وقال "العجلان": كلمات خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء تشكل دعماً للقطاع الخاص وتؤكد أن اهتمام الدولة بتسهيل الأعمال ومعالجة أي معوقات تعترض طريق القطاع الخاص بما ينعكس على تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه، وقد كانت كلماته وستبقى محل ثناء وتقدير الجميع.

وأضاف: قطاع الأعمال حريص على مواكبة تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لا سيما وأن دور القطاع الخاص في رؤية 2030 يشكل أساساً مهماً في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق الوظائف ودعم الصناعة الوطنية.

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