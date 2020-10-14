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بالفيديو.. لحظة انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

فشلت عملية حرق المتفجرات.. وانفجرت بالجيش البولندي

انفجرت، اليوم الأربعاء، قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بينما كان يعمل على تفكيكها خبراء متفجرات من الجيش

البولندي، شمال شرقي البلاد.

وحسب موقع " يورو نيوز"، كان طاقم من الغطاسين عثر على قنبلة بريطانية يبلغ وزنها تقريباً 5.4 طنّ في سبتمبر 2019 في ممر مائي (قناة) مؤدٍ إلى مرفأ شيتسين، خلال ورشة عمل لزيادة عمق الممر.

وكانت السلطات أجلت نحو 750 شخصاً منذ تحديد مكان القنبلة الضخمة، على أطراف بحر البلطيق، تحديداً في منتجع سوينوتشي الذي كان مركزاً للقوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحاول خبراء البحرية البولندية "حرق المتفجرات" التي تحتويها القنبلة عن بعد ولكن العملية باءت بالفشل؛ ما أدى إلى انفجار القنبلة. وقال متحدث باسم البحرية البولندية: إنه لم تسجل أية إصابات بما أن الخبراء الذين كانوا ينجزون المهمة كانوا على مسافة بعيدة من القنبلة.

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بالفيديو.. لحظة انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
سبق

انفجرت، اليوم الأربعاء، قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بينما كان يعمل على تفكيكها خبراء متفجرات من الجيش

البولندي، شمال شرقي البلاد.

وحسب موقع " يورو نيوز"، كان طاقم من الغطاسين عثر على قنبلة بريطانية يبلغ وزنها تقريباً 5.4 طنّ في سبتمبر 2019 في ممر مائي (قناة) مؤدٍ إلى مرفأ شيتسين، خلال ورشة عمل لزيادة عمق الممر.

وكانت السلطات أجلت نحو 750 شخصاً منذ تحديد مكان القنبلة الضخمة، على أطراف بحر البلطيق، تحديداً في منتجع سوينوتشي الذي كان مركزاً للقوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحاول خبراء البحرية البولندية "حرق المتفجرات" التي تحتويها القنبلة عن بعد ولكن العملية باءت بالفشل؛ ما أدى إلى انفجار القنبلة. وقال متحدث باسم البحرية البولندية: إنه لم تسجل أية إصابات بما أن الخبراء الذين كانوا ينجزون المهمة كانوا على مسافة بعيدة من القنبلة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
06:26 PM

بالفيديو.. لحظة انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

فشلت عملية حرق المتفجرات.. وانفجرت بالجيش البولندي

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
5,114

انفجرت، اليوم الأربعاء، قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بينما كان يعمل على تفكيكها خبراء متفجرات من الجيش

البولندي، شمال شرقي البلاد.

وحسب موقع " يورو نيوز"، كان طاقم من الغطاسين عثر على قنبلة بريطانية يبلغ وزنها تقريباً 5.4 طنّ في سبتمبر 2019 في ممر مائي (قناة) مؤدٍ إلى مرفأ شيتسين، خلال ورشة عمل لزيادة عمق الممر.

وكانت السلطات أجلت نحو 750 شخصاً منذ تحديد مكان القنبلة الضخمة، على أطراف بحر البلطيق، تحديداً في منتجع سوينوتشي الذي كان مركزاً للقوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحاول خبراء البحرية البولندية "حرق المتفجرات" التي تحتويها القنبلة عن بعد ولكن العملية باءت بالفشل؛ ما أدى إلى انفجار القنبلة. وقال متحدث باسم البحرية البولندية: إنه لم تسجل أية إصابات بما أن الخبراء الذين كانوا ينجزون المهمة كانوا على مسافة بعيدة من القنبلة.

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