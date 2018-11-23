النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 32 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بينيت": "إسرائيل" مستعدة للتصعيد مع إيران.. ولن تلتزم بأي اتفاق نووي جديد

أشار إلى أنها تمر حالياً بأكثر مراحل برنامجها الذرّي تقدماً

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء) عن استعداد "إسرائيل" لتصعيد المواجهة مع إيران، مشدداً على أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد تبرمه إيران مع الدول الكبرى.

وقال "بينيت" في مؤتمر عبر التلفزيون استضافته جامعة ريتشمان: "إن الإيرانيين يحاصرون دولة إسرائيل بالصواريخ في الوقت الذي يجلسون فيه بأمان في طهران"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن مطاردة الإرهابيين الذين يرسلهم فيلق القدس لم تعد تؤتي ثمارها، وعلينا ملاحقة المُرسِل".

وذكر أن إيران تمر حالياً بأكثر مراحل برنامجها النووي تقدماً.

ولم يصل "بينيت" إلى حد التهديد الصريح بالحرب، لكنه أشار إلى إمكانية الاستفادة بالتكنولوجيا الإلكترونية، والدعم الدولي.

وعلى الرغم من إعلان حكومته في السابق أنها ستكون منفتحة على أي اتفاق نووي جديد مع فرض قيود أكثر صرامةً على إيران، أعاد "بينيت" تأكيد استقلال "إسرائيل" في اتخاذ إجراءات ضد عدوها اللدود.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بينيت": "إسرائيل" مستعدة للتصعيد مع إيران.. ولن تلتزم بأي اتفاق نووي جديد
سبق

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء) عن استعداد "إسرائيل" لتصعيد المواجهة مع إيران، مشدداً على أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد تبرمه إيران مع الدول الكبرى.

وقال "بينيت" في مؤتمر عبر التلفزيون استضافته جامعة ريتشمان: "إن الإيرانيين يحاصرون دولة إسرائيل بالصواريخ في الوقت الذي يجلسون فيه بأمان في طهران"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن مطاردة الإرهابيين الذين يرسلهم فيلق القدس لم تعد تؤتي ثمارها، وعلينا ملاحقة المُرسِل".

وذكر أن إيران تمر حالياً بأكثر مراحل برنامجها النووي تقدماً.

ولم يصل "بينيت" إلى حد التهديد الصريح بالحرب، لكنه أشار إلى إمكانية الاستفادة بالتكنولوجيا الإلكترونية، والدعم الدولي.

وعلى الرغم من إعلان حكومته في السابق أنها ستكون منفتحة على أي اتفاق نووي جديد مع فرض قيود أكثر صرامةً على إيران، أعاد "بينيت" تأكيد استقلال "إسرائيل" في اتخاذ إجراءات ضد عدوها اللدود.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
02:47 PM

"بينيت": "إسرائيل" مستعدة للتصعيد مع إيران.. ولن تلتزم بأي اتفاق نووي جديد

أشار إلى أنها تمر حالياً بأكثر مراحل برنامجها الذرّي تقدماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
823

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء) عن استعداد "إسرائيل" لتصعيد المواجهة مع إيران، مشدداً على أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد تبرمه إيران مع الدول الكبرى.

وقال "بينيت" في مؤتمر عبر التلفزيون استضافته جامعة ريتشمان: "إن الإيرانيين يحاصرون دولة إسرائيل بالصواريخ في الوقت الذي يجلسون فيه بأمان في طهران"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن مطاردة الإرهابيين الذين يرسلهم فيلق القدس لم تعد تؤتي ثمارها، وعلينا ملاحقة المُرسِل".

وذكر أن إيران تمر حالياً بأكثر مراحل برنامجها النووي تقدماً.

ولم يصل "بينيت" إلى حد التهديد الصريح بالحرب، لكنه أشار إلى إمكانية الاستفادة بالتكنولوجيا الإلكترونية، والدعم الدولي.

وعلى الرغم من إعلان حكومته في السابق أنها ستكون منفتحة على أي اتفاق نووي جديد مع فرض قيود أكثر صرامةً على إيران، أعاد "بينيت" تأكيد استقلال "إسرائيل" في اتخاذ إجراءات ضد عدوها اللدود.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,790
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,310
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,270

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة