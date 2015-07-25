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برعاية هيئة الترفيه.. مهرجان "عيون" للتسوق والترفيه ينطلق في الرياض الشهر القادم

يعدّ المهرجان الترفيهي الأكبر من نوعه

برعاية الهيئة العامة للترفيه ينطلق مهرجان عيون للتسوق والترفيه في دورته الأولى بمدينة الرياض، وذلك في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم في منتجع درة الرياض تحت شعار "كل ما تتمناه وأكثر".

ويعد هذا المهرجان الترفيهي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض الذي يلبي كافة الأذواق لجميع الزوار بمختلف الفئات العمرية، سواء من ناحية تنوع وجودة المنتجات والخدمات المعروضة أو تنوع الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وعبّر المشرف العام على المهرجان إبراهيم الخليفة عن سعادته بانعقاد النسخة الأولى من المهرجان التي تشتمل على مجموعة متميزة من الفعاليات المتنوعة بالإضافة للعروض الترويجية التي تجمع بين التسوق والترفيه، مثل مسابقة تحدي الطعام وبطولة الببجي موبايل والبلاي ستيشن فيفا ٢١ وعروض الهولوغرام التفاعلية ومنطقة الألعاب المتنوعة، وذكر الخليفة أنه بإمكان الجماهير الاستمتاع بالعروض الموسيقية العربية والعالمية وسهرات العشاء والتفاعل أيضًا مع مشاهير خفة اليد الذين سيتم استقطابهم من الوطن العربي وسيتواجدون في أماكن مختلفة من أركان المهرجان.

وأضاف أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتقديم هذه الحزمة الترفيهية المتكاملة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار .

ودعا الخليفة المواطنين والمقيمين لزيارة المهرجان وحضور فعالياته والاستمتاع بها والمشاركة بالمسابقات المصاحبة للمهرجان .

الجدير بالذكر أن المهرجان يستقبل زوراه لمدة عشرة أيام من الرابعه عصرًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية هيئة الترفيه.. مهرجان "عيون" للتسوق والترفيه ينطلق في الرياض الشهر القادم
سبق

برعاية الهيئة العامة للترفيه ينطلق مهرجان عيون للتسوق والترفيه في دورته الأولى بمدينة الرياض، وذلك في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم في منتجع درة الرياض تحت شعار "كل ما تتمناه وأكثر".

ويعد هذا المهرجان الترفيهي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض الذي يلبي كافة الأذواق لجميع الزوار بمختلف الفئات العمرية، سواء من ناحية تنوع وجودة المنتجات والخدمات المعروضة أو تنوع الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وعبّر المشرف العام على المهرجان إبراهيم الخليفة عن سعادته بانعقاد النسخة الأولى من المهرجان التي تشتمل على مجموعة متميزة من الفعاليات المتنوعة بالإضافة للعروض الترويجية التي تجمع بين التسوق والترفيه، مثل مسابقة تحدي الطعام وبطولة الببجي موبايل والبلاي ستيشن فيفا ٢١ وعروض الهولوغرام التفاعلية ومنطقة الألعاب المتنوعة، وذكر الخليفة أنه بإمكان الجماهير الاستمتاع بالعروض الموسيقية العربية والعالمية وسهرات العشاء والتفاعل أيضًا مع مشاهير خفة اليد الذين سيتم استقطابهم من الوطن العربي وسيتواجدون في أماكن مختلفة من أركان المهرجان.

وأضاف أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتقديم هذه الحزمة الترفيهية المتكاملة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار .

ودعا الخليفة المواطنين والمقيمين لزيارة المهرجان وحضور فعالياته والاستمتاع بها والمشاركة بالمسابقات المصاحبة للمهرجان .

الجدير بالذكر أن المهرجان يستقبل زوراه لمدة عشرة أيام من الرابعه عصرًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل .

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
02:53 PM

برعاية هيئة الترفيه.. مهرجان "عيون" للتسوق والترفيه ينطلق في الرياض الشهر القادم

يعدّ المهرجان الترفيهي الأكبر من نوعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية الهيئة العامة للترفيه ينطلق مهرجان عيون للتسوق والترفيه في دورته الأولى بمدينة الرياض، وذلك في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم في منتجع درة الرياض تحت شعار "كل ما تتمناه وأكثر".

ويعد هذا المهرجان الترفيهي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض الذي يلبي كافة الأذواق لجميع الزوار بمختلف الفئات العمرية، سواء من ناحية تنوع وجودة المنتجات والخدمات المعروضة أو تنوع الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وعبّر المشرف العام على المهرجان إبراهيم الخليفة عن سعادته بانعقاد النسخة الأولى من المهرجان التي تشتمل على مجموعة متميزة من الفعاليات المتنوعة بالإضافة للعروض الترويجية التي تجمع بين التسوق والترفيه، مثل مسابقة تحدي الطعام وبطولة الببجي موبايل والبلاي ستيشن فيفا ٢١ وعروض الهولوغرام التفاعلية ومنطقة الألعاب المتنوعة، وذكر الخليفة أنه بإمكان الجماهير الاستمتاع بالعروض الموسيقية العربية والعالمية وسهرات العشاء والتفاعل أيضًا مع مشاهير خفة اليد الذين سيتم استقطابهم من الوطن العربي وسيتواجدون في أماكن مختلفة من أركان المهرجان.

وأضاف أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتقديم هذه الحزمة الترفيهية المتكاملة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار .

ودعا الخليفة المواطنين والمقيمين لزيارة المهرجان وحضور فعالياته والاستمتاع بها والمشاركة بالمسابقات المصاحبة للمهرجان .

الجدير بالذكر أن المهرجان يستقبل زوراه لمدة عشرة أيام من الرابعه عصرًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل .

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