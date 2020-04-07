مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6986.40 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.3 مليارات ريال لأكثر من 262 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 125.48 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6986.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 224 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "أسواق المزرعة، زين السعودية، اتحاد اتصالات، مجموعة صافولا، والمراكز" الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "الإنماء، أسمنت اليمامة، البحري، أسترا الصناعية، والبحر الأحمر" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.51%.

وكانت أسهم شركات "الإنماء، سيرا، كيان السعودية، بترو رابغ، ودار الأركان" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، سيرا، وبترو رابغ" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 307.82 نقطة ليقفل عند مستوى 6279.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 461 ألف سهم تقاسمتها 865 صفقة.